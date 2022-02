Al Teatro Duse tutto il meglio dello spettacolo, dalla prosa alla musica

Tutto il meglio dello spettacolo dal vivo è in scena al Teatro Duse di Bologna dove prosegue la Stagione 2021/2022 con un cartellone di primo livello che spazia dalla prosa alla musica.

Marzo si apre con Asaf Avidan (2 marzo) e il suo ‘Anagnorisis Tour’. A dieci anni dal debutto, il 3 marzo torna lo spettacolo cult di Cristian Ceresoli ‘La merda’ con Silvia Gallerano. Si prosegue con Elio che canta Jannacci in ‘Ci vuole orecchio’ (4-6 marzo). Per la Festa della Donna sale sul palco Serra Yilmaz con ‘E le nuvole sosterranno il mio peso’. Il 9 marzo mix fantastico di teatro, danza e circo con ‘Alice in Wonderland’ del Circus- Theatre Elysium. Il 17 marzo nuova data per Gianni Morandi, che prosegue la sua residency ‘Stasera gioco in casa’ anche il 10, 12 e 13 marzo. Ancora musica il 15 marzo con il grande ritorno live degli Inti-Illimani. La prosa classica torna dal 18 al 20 marzo con Eros Pagni nelle vesti di ‘Enrico IV’. A seguire, il 24 marzo, l’omaggio di Sebastiano Somma a Lucio Dalla e Lucio Battisti con ‘Lucio incontra Lucio’. Atmosfere vintage, dal 25 al 27 marzo, per la black-story ‘Stanno sparando sulla nostra canzone’ con Veronica Pivetti. La musica torna il 29 marzo con il suggestivo ‘Omaggio a Morricone’ dell’Orchestra Ensemble Le Muse, mentre il 30 marzo Corrado Augias racconterà la Tosca di Puccini. Il 31 marzo sale sul palco Tosca con il concerto ‘Morabeza in teatro’.

Ultime poltrone disponibili per Lella Costa, in scena dall’1 al 3 aprile con ‘Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione’. Tributo a Faber, il 7 aprile, da parte degli Hotel Supramonte con ‘Omaggio a Fabrizio De Andrè’. Dall’8 al 10 aprile, andrà in scena per la prima volta in Italia la commedia di Coline Serrau ‘Tre uomini e una culla’ con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana. Reduce da ripetuti sold-out, l’11 aprile torna anche Vinicio Capossela con il nuovo live ‘’Round one thirty five’. Attesissima Alice che, il 13 aprile, canterà i capolavori di Franco Battiato, accompagnata dalla Filarmonica dell'Opera Bruno Bartoletti. Recupero di data, il 21 aprile, per ‘Hamlet’ con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio. Tuffo nel mondo dei Pink Floyd, invece, il 23 aprile con il concerto ‘A taste & flavour Pink Floyd Tribute’ di The Dark Machine. Dal 26 al 28 aprile, invece, debutta ‘Rigoletto’, nuova produzione lirica dell’Orchestra Senzaspine. La prosa tornerà con Sergio Rubini in ‘Ristrutturazione’ (29 aprile -1° maggio), Alessandro Haber e Alvia Reale in ‘Morte di un commesso viaggiatore’ (6-8 maggio) e Alessandro Baricco che, il 14 e 15 giugno, leggerà il suo celeberrimo ‘Novecento'.