Il Teatro Duse incanta il pubblico con la nuova Stagione 2022/2023

I classici del teatro e la drammaturgia contemporanea, i registi più importanti e gli interpreti più amati, i grandi concerti, la danza e il percorso ‘Storie di donne’. Incanterà il pubblico la nuova Stagione 2022/2023 del Teatro Duse di Bologna, che riunisce nel segno della qualità oltre 60 titoli diversi. Tornano tutte le formule di abbonamento, compreso il DUSElibero da comporre a proprio piacimento. Tra gli spettacoli a scelta per questo carnet anche l’attesissimo Slava’S Snowshow, in cartellone dal 15 al 19 marzo.

Ad inaugurare la Stagione di prosa 2022/2023 sarà questa sera alle ore 21 Servo di scena, scritto da Ronald Harwood, tradotto da Masolino D’Amico e diretto da Guglielmo Ferro. Sul palco Geppy Gleijeses nel ruolo di Sir Ronald, Maurizio Micheli nei panni del servo di scena Norman e Lucia Poli nelle vesti di Milady. La pièce è un grande inno all’amore per il teatro e all’illusione che la civiltà possa sconfiggere le forze oscure della guerra, oggi come allora nella Londra del 1942 martoriata dalle bombe tedesche. Il 2 novembre, sarà la volta PPP - Un Segreto Italiano, scritto e interpretato da Carlo Lucarelli che ripercorre gli ultimi anni di vita di Pier Paolo Pasolini soffermandosi sull’enigma della sua morte nel contesto buio e violento degli Anni di Piombo. In scena anche Elena Pau (voce) e Alessandro Nidi al pianoforte.

Il programma di danza prenderà il via, invece, il 4 novembre con Astor - Un secolo di tango del Balletto di Roma con le musiche di Piazzolla eseguite da Mario Stefano Pietrodarchi, al bandoneón e fisarmonica, le coreografie di Valerio Longo e la regia di Carlos Branca.

Il 10 novembre, torna Marco Goldin con Gli ultimi giorni di Van Gogh tratto dal romanzo omonimo che lo storico dell’arte ha dedicato al genio olandese. Ad accompagnare Goldin le musiche di Franco Battiato. Dall’11 al 13 novembre, Andrea Baracco firma la regia di un Otello shakespeariano affidato a un cast tutto al femminile. Ancora danza il 17 novembre con Canova svelato nuovo lavoro della compagnia RBR Illusionisti della Danza dedicato allo scultore neoclassico Antonio Canova, a duecento anni dalla morte.

Attualissimo The Children, sul palco dal 18 al 20 novembre. Storia dell’autrice britannica Lucy Kirkwood che si staglia sullo sfondo di un disastro nucleare, lo spettacolo vede in scena Elisabetta Pozzi, Giovanni Crippa eFrancesca Ciocchetti, diretti da Andrea Chiodi.

Debutto al Duse, invece, per il frontman de Lo Stato Sociale Lodo Guenzi che, dal 25 al 27 novembre, sarà il protagonista del celebre giallo di Agatha Christie Trappola per topi. Il 29 novembre, sale sul palco Nichi Vendola con un originale recital poetico in otto quadri intitolato Quanto resta della notte. Si ride, invece, dal 2 al 4 dicembre con Liberi di sognare, il nuovo esilarante spettacolo de I Legnanesi.