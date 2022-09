Teatro Duse, la stagione completa fra prosa, concerti, danza da Travaglio a Tony Hadley, Dandini e Balasso

Stagione 2022/2023 del Teatro Duse di Bologna: si alza il sipario e accanto al cartellone di prosa che comprende 16 titoli in abbonamento, più 7 spettacoli in opzione e l’attesissimo ritorno di ‘Slava’s Snowshow’ (dal 15 al 19 marzo), la Stagione si arricchisce del filone ‘DUSEoltre’ che prevede 8 appuntamenti di drammaturgia contemporanea e storytelling e del percorso dedicato alla danza con 5 appuntamenti, più 2 balletti classici fuori abbonamento. La programmazione si completa con il ciclo ‘DUSEracconti - Storie di donne’ con le più talentuose interpreti femminili impegnate in 4 spettacoli fuori dagli schemi. Infine, il nutrito calendario dei concerti che spaziano dalla musica classica al cantautorato, fino ai live delle star della scena internazionale.

È, dunque, un ventaglio ricco e variegato quello che per la nuova Stagione riunisce oltre 60 titoli diversi, inclusi gli appuntamenti promossi insieme alle più importanti realtà culturali del territorio e le attività del progetto ‘DUSEgiovani’. Proseguono, infatti, le collaborazioni con Fantateatro, Orchestra Senzaspine e Bernstein School of Musical Theater. Tornerà al Duse anche il Bologna Jazz Festival. Tra le novità, invece, la partnership con la Fondazione Musica Insieme, nell’ambito del Festival Respighi.

La nuova Stagione, accompagnata dal claim ‘Un teatro per sognare’, è stata presentata dalla Direzione Artistica del Teatro Duse composta da Walter Mramor (a.ArtistiAssociati di Gorizia), Livia Amabilino (La Contrada - Teatro Stabile di Trieste), Berto Gavioli (Teatro Michelangelo di Modena) e Stefano Degli Esposti (Dems Teatro). Sono, inoltre, intervenuti la delegata alla Cultura di Bologna e Città Metropolitana Elena Di Gioia, il direttore organizzativo del Teatro Gabriele Scrima e i principali partner dello storico palcoscenico bolognese.

DUSEoltre

Ad aprire il percorso ‘DUSEoltre’, il 2 novembre, sarà ‘PPP/ Un Segreto Italiano’, scritto e interpretato da Carlo Lucarelli che ha tratto lo spettacolo dal suo romanzo omonimo. Lucarelli ripercorre gli ultimi anni di vita di Pier Paolo Pasolini soffermandosi sull’enigma della sua morte nel contesto buio e violento degli Anni di Piombo. Omaggio in forma d’inchiesta rivolto ad una delle personalità più influenti e controverse del Novecento italiano, il recital va in scena nel centenario dalla nascita di Pasolini e a quarantasette anni esatti dal ritrovamento del suo cadavere, il 2 novembre 1975, sulla spiaggia di Ostia. In scena con Lucarelli ci saranno anche Elena Pau (voce) e Alessandro Nidi al pianoforte.

Il 10 novembre, torna Marco Goldin con ‘Gli ultimi giorni di Van Gogh’, tratto dal romanzo omonimo che lo storico dell’arte ha dedicato al genio olandese. Immaginando che Van Gogh abbia tenuto un diario nelle sue settimane finali, Goldin narra inquietudini e stupori del pittore, immergendosi nei suoi quadri e nei suoi luoghi. Nel corso della narrazione, immagini, bozzetti, foto d’epoca e filmati saranno proiettati su schermi alti tre metri. Ad accompagnare il racconto di Goldin le musiche di Franco Battiato.

Debutto al Duse il 29 novembre per Nichi Vendola, nell’inconsueta veste di interprete di ‘Quanto resta della notte’, spettacolo di ‘Parole, versi e suoni in cerca di un giorno nuovo’ come recita il sottotitolo della pièce, scritta dallo stesso Vendola. Lo spettacolo è composto da otto capitoli poetici più una chiosa e si avvale delle proiezioni video di Mario Amura e delle musiche di Populous. Al centro di ciascun capitolo alcuni dei temi più stringenti del nostro tempo: il suprematismo, le migrazioni, le guerre, il Covid, il femminicidio, la virtualizzazione delle relazioni, la crisi della politica e la sospensione dei diritti, fino ad una rinascita finale che passa dalla memoria, dalla liberazione dai sensi di colpa e dall’amore.

Un grande libro contenente oltre duecentocinquanta lemmi in attesa di definizione campeggerà, il 19 gennaio, al centro della scena di ‘Dizionario Balasso’, spettacolo ormai cult di Natalino Balasso, attore, comico e autore tra i più originali del panorama teatrale. Con l’aiuto del pubblico che sceglierà i vocaboli, Balasso condurrà un’improbabile caccia alla definizione per ciascuna parola, ma sarà solo lo spunto per improvvisare una catena di esilaranti monologhi in grado di sovvertirne il senso e svelarne i significati più profondi.

Altro debutto, il 15 febbraio, per ‘La vita al contrario – Il curioso caso di Benjamin Button’, versione teatrale del racconto fantastico di Francis Scott Fitzgerald ‘The Curious Case of Benjamin Button, pubblicato per la prima volta nel 1922 e reso celebre dal film del 2008 di David Fincher, vincitore di tre premi Oscar. Nel ruolo del protagonista, che al cinema fu di Brad Pitt, ci sarà Giorgio Lupano, diretto da Ferdinando Ceriani. La storia è quella di Nino che, nato ottantenne nel corpo di un bambino, vive nell’aspetto una vita inversa. Vittima di una linearità alterata e paradossale, Nino affronta l’infanzia come fosse un anziano e la vecchiaia come un infante, con tutte le surreali e dolorose conseguenze del caso.

Sceglie ancora il Duse Marco Travaglio che il 1° marzo porterà in scena il suo nuovo monologo intitolato ‘I migliori danni della nostra vita’. Con il suo consueto stile satirico, il giornalista racconterà come, negli ultimi cinque anni di storia italiana, i poteri marci della politica, della finanza e dell'informazione abbiano ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all'Ancien Règime. Travaglio spiegherà, quindi, come difendersi dalla guerra infinita dei golpisti 2.0, sorridendo di più e, soprattutto, informandoci meglio.

Dopo alcuni anni di assenza, torna anche Paolo Rossi, il 5 aprile, con ‘Per un futuro, immenso repertorio’, un nuovo spettacolo che unisce stand up e commedia dell'arte. I contenuti, che variano ogni sera, sono sempre legati all’attualità: dal virus alla guerra, fino alla crisi economica. Non mancano riflessioni sull’impero del politically correct, la cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico. Fenomeni che un cantastorie come Rossi non può fingere di non vedere. Un teatro d'emergenza? Delirio organizzato? Serata illegale? Teatro di rianimazione? Comunque un teatro di domande.

Attesissimo Lino Guanciale che, dopo aver inaugurato la scorsa Stagione del Duse con ‘Itaca…il viaggio’, torna protagonista, il 18 e 19 aprile, con ‘Non svegliate lo spettatore’. Lo spettacolo è un omaggio alla vita e alle opere di Ennio Flaiano, scrittore vincitore del Premio Strega nel 1947 e indimenticato sceneggiatore di capolavori di Federico Fellini come ‘I Vitelloni’, ‘La strada’, ‘Le notti di Cabiria’, ‘La dolce vita’ e ‘8 1⁄2’, ma anche delle pellicole di Alessandro Blasetti e della coppia Steno-Monicelli. Lo spettacolo, che parla del legame tra letteratura, cinema e teatro, è accompagnato dal commento musicale di Davide Cavuti che firma anche la regia.

DUSEdanza

Particolarmente ricercato il programma di danza che si aprirà il 4 novembre con ‘Astor - Un secolo di tango’ del Balletto di Roma. In scena un nuovo viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango di Astor Piazzolla, autore e interprete musicale tra i più importanti di questa forma d’arte nata a fine Ottocento nei sobborghi di Buenos Aires. ‘Astor’ è una sorta di ‘concerto di danza’ in cui le musiche di Piazzolla, eseguite dal vivo da Mario Stefano Pietrodarchi, al bandoneón e alla fisarmonica, si fondono con le coreografie di Valerio Longo, esaltate dalla regia di Carlos Branca.

Si prosegue il 17 novembre con ‘Canova svelato’ della compagnia RBR Illusionisti della Danza. Si tratta di una nuova creazione, con le coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli che firma anche la regia, ispirata allo scultore neoclassico Antonio Canova. Le celeberrime opere d’arte del maestro di Possagno prenderanno vita come un’esperienza danzante visionaria in uno spettacolo che celebra i duecento anni dalla morte dell’artista.

Doppia data, fuori abbonamento, per il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova. Reduce dai ripetuti sold-out delle passate stagioni, la compagnia fondata nel 2005 a Mosca con il preciso intento di conservare integralmente la grande tradizione del balletto russo sarà ancora una volta protagonista di due classici immortali: ‘Lo Schiaccianoci’ in programma il 20 dicembre e ‘Il lago dei cigni’ in scena il 4 gennaio.

Anche il mondo della danza, il 25 gennaio, renderà omaggio a Pier Paolo Pasolini con ‘Pasolini fuochi segreti’, nuovo lavoro di Artemis Danza. Grazie alla regia e alle coreografie di Monica Casadei, lo spettacolo farà rivivere la fame di corpi, le luci e le ombre delle borgate romane, restituendone diverse chiavi di lettura del pensiero pasoliniano, tra tensione e redenzione, tra libertà e poesia, sogni e utopie.

Tra i ritorni quello del giovane coreografo Fabrizio Favale che, con la sua compagnia Le Supplici, il 21 marzo presenta ‘Alce’, un nuovo lavoro dedicato al mondo animale, quello che da sempre accende la fantasia dell’uomo e dialoga misteriosamente con il sogno. Lo spettacolo, che impegna nove ballerini, è un flusso che a tratti si condensa in un ritmo tribale e a tratti si dissolve in atmosfere rarefatte e evanescenti. Il tutto in un paesaggio ultraterreno abitato da creature multiformi ormai estinte o mai esistite.

Il 13 aprile, il carnet di danza si chiude con lo spettacolo della Daniele Cipriani Entertainment ‘A Night With Sergio Bernal’. Il danzatore e coreografo madrileno è il protagonista, insieme al corpo di ballo, di uno spettacolo affascinante ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano. Tra vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois, la direzione artistica di Ricardo Cue crea un visionario racconto per quadri in cui l’eleganza della danza classica e il fuoco del flamenco animano uno spettacolo pieno di passione espressiva.

DUSEracconti - STORIE DI DONNE

Ad aprire il ciclo ‘DUSEracconti – Storie di donne’ sarà Anna Maria Barbera con il suo nuovo spettacolo, il cui titolo è in via di definizione, in cartellone il 7 gennaio. L’attrice torinese, amatissima dal pubblico per il personaggio di Sconsolata, sarà accompagnata in scena da un gruppo di musicisti.

Registro brillante anche per la pluripremiata Paola Minaccioni, sul palco il 26 gennaio, in ‘Dal vivo sono molto meglio’, con la regia di Paola Rota e le musiche di Davide Cavuti. Tutti i personaggi dell’attrice, nati in tv, al cinema o in radio, arrivano a teatro per offrire una sequenza surreale di caratteri, incarnazione dei dubbi e delle nevrosi del nostro tempo. Un’irriverente carrellata di maschere comiche, tra razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino alle sue imitazioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè e Sabrina Ferilli.

A seguire Serena Dandini che il 21 febbraio condurrà ‘Vieni avanti, cretina!’, format teatrale a più voci che gioca sulla stupidità al femminile. Uno spettacolo sagace e provocatorio che aggiunge un altro gradino alla lunga scalata verso l’emancipazione delle donne, relegate a ruolo di contorno anche in fatto di ‘cretineria’.

Debutto al Duse per Arianna Porcelli Safonov, nuovo talento della comicità in rosa, che il 9 marzo presenta il monologo ‘Fiaba-fobia’. Dai serpenti ai ragni, dall’aereo alle malattie veneree, dalla pandemia alla socialità, la paura, pilota l'evoluzione umana, sarà al centro di una collana di racconti per ridere e riflettere sulle fobie più comuni e quelle più strane, ma anche per esorcizzare il clima di terrore mondiale che ci percuote quotidianamente e sembra regnare sul villaggio globale.

DUSElive - I CONCERTI

Il cartellone musicale, che spazia dalla classica al cantautorato, si apre il 20 settembre con il concerto della Filarmonica Arturo Toscanini, diretta dal maestro ucraino Sasha Yankevich. L’appuntamento è promosso in collaborazione con la Fondazione Musica Insieme e la Fondazione Toscanini di Parma, nell’ambito dell’edizione 0 del Festival Respighi. In programma alcune delle più belle pagine di Respighi, Mahler e Ravel.

Sono già disponibili in prevendita i biglietti per il live di Raphael Gualazzi che, il 13 ottobre, presenta il suo ultimo album ‘Bar del Sole’, in cui reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano. Il 27 ottobre sarà, invece, la volta del violinista e compositore Federico Mecozzi, che da tredici anni lavora al fianco di Ludovico Einaudi e presenta il suo secondo album intitolato ‘Inwards’. Si avvia verso il sold-out il live di Daniele Silvestri sul palco il 23 novembre.

Attesissimo, il 28 novembre, Tony Hadley storico frontman degli Spandau Ballet e una delle voci maschili più rinomate al mondo, che celebra quarant’anni di carriera e torna a grande richiesta nei teatri italiani con il ‘40th Anniversary Tour’. Si prosegue il 30 novembre con il concerto di Federico Aicardi dedicato alla sua Bologna e il 1° dicembre con Angelo Branduardi, impegnato nel tour ‘Il cammino dell’anima’.

Prevendite aperte anche per il concerto di Alex Britti del 7 dicembre con il suo Tour sul divano. Dopo la pubblicazione dell’autobiografia intitolata ‘Una vita con la chitarra in spalla’ e del primo album interamente strumentale ‘Mojo’, Britti torna sul palco per sedersi sul divano e da lì raccontarsi tramite i suoi brani, in un clima confidenziale, accompagnato, naturalmente, dalle sue inseparabili chitarre.

Cresce l’attesa per Simona Molinari, sul palco il 14 dicembre, sofisticata cantautrice pop jazz impegnata nel ‘Petali Tour’, che prende il nome dall’ultimo album ‘Petali’. L’artista, che ha duettato con artisti come Al Jarreau e Ornella Vanoni, ha cantato nei più importanti teatri Italiani e stranieri, dal Bluenote di New York al teatro Estrada di Mosca, e ha partecipato a due Sanremo in gara e a un terzo come ospite. La data del 14 dicembre è un recupero del concerto inizialmente previsto per l'11 maggio 2022. I biglietti già acquistati rimangono, pertanto, validi per la nuova data.

Sono ormai una tradizione i due appuntamenti musicali di Natale con l’Harlem Gospel Choir (19 dicembre) il più famoso e longevo coro gospel d’America e con ‘Bollicine’, lo spumeggiante concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine (26, 27 e 28 dicembre) diretta dai maestri Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani.

Tra i grandi ritorni anche quello del musicista australiano e straordinario performer Tommy Emmanuel ritenuto il massimo esponente della chitarra acustica a livello mondiale. In apertura del live, il 29 marzo, ci sarà il giovane britannico Mike Dawes, con il quale Tommy incrocia la sua sei corde nel nuovo album ‘Accomplice series Vol. 3’. Dawes, uno dei chitarristi fingerstyle moderni più creativi al mondo, è celebre per la composizione, l'arrangiamento e l'esecuzione di più parti contemporaneamente su un unico strumento.

Il 30 marzo Fabio Concato, tra i più raffinati punti di riferimento della musica d’autore italiana, fa tappa al Duse con il suo tour ‘Musico ambulante’. E ancora, il 14 aprile omaggio ai Beatles con ‘BeatleStory’, show multimediale che ripercorre la rivoluzionaria storia della band di Liverpool dal 1962 al 1970. Sul palco Roberto Angelelli nei panni di George Harrison e Patrizio Angeletti nelle vesti di John Lennon, in un concerto con oltre quaranta dei più grandi successi dei Fab Four.

Infine, il 20 aprile, Simone Cristicchi e la cantautrice toscana Amara saranno per la prima volta insieme sul palco con ‘Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato’, un imperdibile viaggio musicale nell’universo spirituale di Franco Battiato, affrontato con grazia e rispetto. Ad alternare l’esecuzione dei brani, nella nuovissima veste arrangiata da Valter Sivilotti, alcune letture tratte dai teologi e maestri del pensiero che hanno influenzato l’opera e la poetica dell’indimenticato Battiato.

DUSEgiovani

Per i più piccoli, nell’ambito del progetto DUSEgiovani promosso in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, si rinnovano gli appuntamenti con la Compagnia Fantateatro, diretta da Sandra Bertuzzi.

In programma la rassegna ‘Fantateatro danza’ con ‘Pierino e il lupo’ di Prokofiev (13, 14, 15 settembre) e ‘Il lago dei cigni’ di Tchaikovsky (21, 22, 23 settembre), che si svolge nell’ambito di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. Fantateatro sarà in scena anche dal 19 settembre al 25 ottobre per la 6° edizione di ‘Bimbi al Duse Conad’. La rassegna per gli spettatori dai 3 anni in su, che gode del sostegno di Conad, è dedicata alle favole più amate di sempre, da ‘Cappuccetto rosso’ a ‘Il gatto con gli stivali’. Le prevendite sono già aperte. L’ingresso (intero 11 euro) è Ridotto (8 euro) per tutti i possessori di Carta Insieme Conad. Al termine dello spettacolo, ogni bambino riceverà in omaggio una merenda offerta da Conad.

Nel segno della solidarietà, infine, il 6 gennaio arriverà la Befana solidale. Come ormai da tradizione Fantateatro sarà sul palco con uno spettacolo il cui ricavato sarà devoluto alla Casa dei Risvegli ‘Fulvio De Nigris’. A grande richiesta, l’appuntamento vedrà tornare in scena ‘La Regina delle Nevi’, liberamente ispirato alla fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen.

Riprende, infine, la collaborazione con la Bernstein School of Musical Theater diretta da Shawna Farrell, che presenterà due musical nell’ambito della nuova edizione di A Summer Musical Festival. Il 23 e 24 giugno sarà la volta di ‘Passion’, diretto da Saverio Marconi e tratto dal film di Ettore Scola ‘Passione d’amore’, mentre il 30 giugno e il 1° luglio debutta ‘Frankenstein Junior’, basato sull’omonimo film cult del 1974 diretto da Mel Brooks.

Il musical, in una chiave del tutto originale che interseca il circo contemporaneo, tornerà il 28 marzo con ‘Il Mago di Oz’. Tratto dal libro di L. Frank Bau. Questo family show è allestito da Romanov Arena per stupire il pubblico con effetti speciali, grafiche 3D, acrobazie, scene e costumi mozzafiato.