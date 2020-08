Teatro e musica nel cortile del Candilejas

Il circolo Arci Brecht e la Casa dei Popoli di Corticella riaprono le attività culturali con la rassegna "Sere di fine estate", che introduce eventi di Teatro e Musica, con un forte impegno civile e la giusta leggerezza, che si svolgeranno nei venerdì di Settembre (eccetto il primo). Il tutto all'aperto, nel pieno rispetto delle norme sul Covid-19.

Il programma si aprirà venerdì 11 settembre con monologhi e canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, nello spettacolo “Alla ricerca di G”, a cura dell'Associazione culturale B 612. Proseguirà venerdì 18 settembre con “Strade in salita - un percorso al femminile" di Alice De Toma, Carla Cataldo, Ilaria Cassano. Infine, venerdì 25 settembre ci saranno “Assaggi di scrittore”, con le canzoni del gruppo "Mulini a Vento", intervallate da interviste ai cantautori stessi e letture teatrali ad opera di Saverio Mazzoni.

Ogni sera verrà allestito un buffet a cura dal ristorante Zia Pina. Dalle 20,30 si terrà il buffet, dalle 21,30 gli spettacoli. Al costo di 10 euro. Prenotazione obbligatoria: 333 7632365 – 348 0147037.

Gli eventi si svolgeranno presso il cortile del Candilejas, in via Bentini 20, Bologna. Per arrivarci: autobus 27A e 27B fermata Corticella; in auto uscita tangenziale n. 6.