Teatro EuropAuditorium di Bologna: biglietti a prezzi scontati per i lettori di BolognaToday

Il teatro EuropAuditorium, con le sue 1.700 poltrone disposte a ventaglio, tutte dotate di ottima visibilità e comodità, è il più grande teatro dell’Emilia Romagna, uno dei pochi esempi di architettura moderna dedicati alle manifestazioni teatrali e musicali di qualità, situato all’interno del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna. E per tutti i nostri lettori, per la stagione 2021-2022, sul sito Shop Today è possibile acquistare biglietti a prezzi scontati!

Gli Spettacoli:

Disponibili biglietti singoli settore unico per gli spettacoli:

NERI MARCORE'- Le mie canzoni altrui 31-dic-21 ore 21:00

ANGELO PINTUS - Non è come sembra 25-gen-22 ore 21:00

PARSONS DANCE 28-feb-22 ore 21:00

VIRGINIA RAFFAELE – Samusà 03-mar-22 ore 21:00

ARTURO BRACHETTI - Solo. The legend of quick-change 07-mar-22 ore 21:00

GIUSEPPE GIACOBAZZI - noi mille volti e una bugia 01-apr-22 ore 21:00

PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI 9-apr-22 ore 21:00

PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI 10-apr-22 ore 16:30

JESUS CHRIST SUPERSTAR 31-mag-22 ore 21:00

JESUS CHRIST SUPERSTAR 1-giu-22 ore 16:30

Per comprare i biglietti scontati clicca qui: https://bit.ly/3msePN3

Come Funziona:

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine con in allegato il voucher valido per l'ingresso

4) Presentare il tuo voucher al personale del teatro per l’ingresso in sala

Validità:

il Voucher è valido per la data scelta dello spettacolo selezionato.

