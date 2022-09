Teatro EuropAuditorium, calendario 2022/2023: si alza il sipario su teatro, musical, concerti e danza

Si alza il sipario sulla 46° Stagione del Teatro EuropAuditorium. In sintonia con Bologna Città Creativa della Musica UNESCO, il palco del Teatro EuropAuditorium risuonerà anche in questa Stagione grazie alla messa in scena di 26 titoli, di cui 16 concerti, 4 musical, 4 grandi show e 2 spettacoli di danza internazionale.

Concerti

L’11 ottobre a inaugurare la ricca proposta musicale del TEA sarà il live PFM 1972-2022. Da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche” abbracciando la poesia di Fabrizio De André della PFM - Premiata Forneria Marconi, la band nata negli anni ’70 che con il suo stile unico e inconfondibile combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica. Il 19 ottobre sarà la volta del concerto The Very Best Of John Williams con Matthias G. Kendlinger e la sua K&K Philharmonic composta da settanta elementi che, per la prima volta in Italia, condurranno il pubblico in un viaggio magico attraverso le indimenticabili colonne sonore realizzate dal grande compositore della musica dei film di maggior successo di sempre come “Star Wars”, “Harry Potter”, “Schindler's List”, “Indiana Jones”, “Superman” e “Jurassic Park”. Il 24 ottobre Francesco Renga tornerà con il suo nuovo Insieme Tour e il 6 novembre sarà la volta di Gigi D’Alessio con Noi due Tour. A gentile richiesta, live nel quale il cantautore eseguirà i brani preferiti del suo pubblico. L’11 novembre il gruppo salentino dei Negramaro farà tappa a Bologna con Unplugged European Tour 2022, la tournée che li rivedrà nella più intima cornice teatrale per celebrare le proprie origini attraverso la sperimentazione di nuove e creative forme musicali e artistiche. Il 4 dicembre il Soweto Gospel Choir, uno dei più importanti gruppi gospel del mondo, vincitore di tre Grammy Awards, farà musica con un programma variegato che omaggerà Nelson Mandela e riproporrà i classici internazionali del genere, inclusa la straordinaria reinterpretazione della celebre "Hallelujah" di Leonard Cohen. Il 12 dicembre a tornare sul palco dell’EuropAuditorium sarà uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, Umberto Tozzi, che con il tour Gloria Forever riproporrà i suoi grandi successi; il 13 dicembre Jack Savoretti sarà in Italia con il suo Europiana Live, il concerto che prende il nome dal suo ultimo album caratterizzato da un sound vintage ma allo stesso tempo moderno. Il 10 e 11 gennaio Francesco De Gregori e Antonello Venditti daranno una nuova veste ai loro più grandi successi nella tournée Venditti & De Gregori, un’occasione unica per godere del talento di due grandi artisti eccezionalmente insieme sul palco. Il 19 gennaio Claudio Baglioni - voce, pianoforte e altri strumenti - sarà il protagonista assoluto di Dodici Note Solo Bis, il concerto più appassionante della carriera dell’artista vincitore del Premio Tenco 2022. Il 25 gennaio la Duke Ellington Orchestra, che sette anni fa registrò sold out in tutte le tappe italiane del suo tour, torna a coinvolgere con la musica di Duke Ellington, uno dei più prolifici musicisti americani del XX secolo, autore di colonne sonore di film, canzoni e brani. Il 14 febbraio la storica prog band britannica dei Jethro Tull, reduce dall’ultimo album “The Zealot Gene”, farà tappa a Bologna in una delle sue tre date italiane. L’1 marzo l’autore, produttore, polistrumentista e cantante Ermal Meta tornerà con la sua musica dal vivo e il 2 maggio sarà Joe Satriani, uno dei chitarristi più prestigiosi della storia del rock, a chiamare a raccolta i suoi numerosi fan con il suo Earth Tour. Tra gli appuntamenti musicali da ricordare c’è Alive Tour 2022 di David Garrett & Band, organizzato da IMARTS in collaborazione con il Teatro EuropAuditorium e Studio's e in programma il 6 ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, e il concerto A MoodSwing Reunion del Bologna Jazz Festival che il 31 ottobre vedrà sullo stesso palco Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride e Brian Blade.

Musical

Dal 6 all’8 gennaio uno dei musical più amati dal pubblico italiano, 7 spose per 7 fratelli, sarà in scena con la compagnia Roma City Musical diretta da Luciano Cannito; la nuova versione dello spettacolo s’ispira ai personaggi e alle ambientazioni dei western di Quentin Tarantino e vedrà coinvolti 22 interpreti, tra danzatori, cantanti e attori, Diana Del Bufalo e Baz, nei panni dei protagonisti, e il M° Peppe Vessicchio al quale è stata affidata la direzione musicale. Il 21 e 22 gennaio Beatrice Baldaccini e Thomas Santu saranno i principali interpreti di Pretty Woman il Musical, uno dei più grandi successi della passata Stagione prodotto da Stage Entertainment. Scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente leggendario regista e sceneggiatore originale della pellicola, lo show vanta una colonna sonora che è un mix di canzoni pop e romantiche, scritte da due compositori d'eccellenza, Bryan Adams e il suo fidato co-autore Jim Vallance, e dell’indimenticabile successo mondiale del 1964 “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison. Dal 3 al 5 febbraio torna per la terza volta in scena al TEA Mamma Mia! con l’ingresso nel cast di un nuovo attore, Clayton Norcross, il quale affiancherà Luca Ward, Sergio Muniz e Sabrina Marciano. Il musical dei record, prodotto da Peeparrow Entertainment e diretto da Massimo Romeo Piparo, vanta un’orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello e una messa in scena spettacolare e tecnologica che calerà il pubblico nella magica atmosfera di un’isoletta greca. L’11 e 12 marzo in programma lo straordinario kolossal musical teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian, Casanova Opera Pop: nei due atti dello spettacolo, con 21 straordinari performer sul palco – 11 cantanti attori e 10 ballerini acrobati – si assisterà a oltre 30 cambi scena che trasporteranno gli spettatori dentro ai meravigliosi luoghi di una Venezia settecentesca.

Grandi Show – Il 13 novembre in programma La favola mia, il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello che garantirà tante risate con un pizzico di irriverenza e attualità e con i grandi classici del suo repertorio. Il 21 e 22 novembre Checco Zalone sarà al Teatro EuropAuditorium con il suo nuovo show Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L'artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano con le sue pellicole. In seguito al successo ottenuto la scorsa Stagione, la spumeggiante Virginia Raffaele, diretta da Federico Tiezzi, tornerà dal 29 al 31 dicembre con Samusà, lo show nato dai ricordi d’infanzia della performer all’interno di un luna park. Il 28 febbraio Alessandro Siani porterà in scena il suo Extra Libertà live tour “new edition”, spettacolo nel quale lo showman celebra la libertà ritrovata dopo le restrizioni del periodo pandemico.

Danza internazionale

Il 7 dicembre la compagnia statunitense Parsons Dance darà corpo alla sua danza energica, atletica e corale amata in tutti e cinque i continenti; tra le coreografie che verranno eseguite durante lo spettacolo a non mancare sarà la celebre Caught. L’11 e il 12 febbraio per il settimo anno consecutivo l’EuropAuditorium ospiterà il Roberto Bolle and Friends, Gala in cui l’Étoile dei due mondi si esibirà insieme a ballerini appartenenti alle più importanti Compagnie di danza internazionali incantando ancora una volta il pubblico bolognese e con l’obiettivo di sensibilizzare un sempre maggior numero di spettatori all’arte coreutica.

Quest’anno nasce una nuova collaborazione, quella con il Future Film Festival, che permetterà agli spettatori del Teatro di poter accedere alle proiezioni del Festival a una tariffa agevolata e ai frequentatori del Festival di acquistare per gli spettacoli del TEA biglietti a tariffa ridotta, ove prevista. Roberto Calari, Project manager del Festival, commenta così l’iniziativa: "La collaborazione che si inaugura tra Teatro EuropAuditorium e Future Film Festival intende favorire e promuovere una più forte relazione tra i pubblici della cultura. Il teatro, la musica, la danza, il cinema, il cinema di animazione, gli effetti speciali, il gaming, la realtà aumentata e la realtà virtuale sono sempre più linguaggi che dialogano tra loro e che possono far crescere la partecipazione nella cultura".

Il Teatro EuropAuditorium è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna.