Teatro La Casa del Popolo : "Nuovissimi mostri”

Riparte con un’anteprima della compagnia Kepler-452 la seconda parte della stagione teatrale Agorà, sabato 1 maggio alle 18.30 e in replica domenica 2 maggio alla stessa ora, sul palcoscenico del Teatro La Casa del Popolo di Castello d’Argile (Bo). Per la riapertura di Agorà, la compagnia bolognese presenta in anteprima nazionale il loro ultimo lavoro Gli Altri - Indagine sui nuovissimi mostri, con la regia di Nicola Borghesi e la drammaturgia di Riccardo Tabilio.

Focus del nuovo lavoro di Kepler-452 è il linguaggio web e dei social media. La compagnia bolognese mette in scena una personalissima indagine teatrale sui “nuovissimi mostri”, ovvero coloro che, nascondendosi dietro lo schermo di un computer, deridono e insultano, fomentando così l’odio sul web. “In scena” - precisano i Kepler “racconteremo, in un reportage teatrale, gli esiti di questa indagine, di questi incontri, di questi momenti di vita che hanno il desiderio di andare oltre il giusto sgomento e spingersi un po’ più in là, dove anche la follia del razzismo e del fascismo possono essere ascoltate, senza per questo rinunciare di un passo alle proprie posizioni”.