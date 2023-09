Musica classica, jazz, flamenco e Franco Battiato: tutti gli eventi (gratuiti) al Teatro Mazzacorati

Ben sette concerti e spettacoli in una settimana al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna. Una proposta varia, per accontentare tutti i gusti, dalla musica classica al jazz, dal flamenco a Franco Battiato.

Per la rassegna “Passione in musica”, organizzata da Succede solo a Bologna con la direzione artistica di Francesca Pedaci, sono tre i concerti in programma. Martedì 12 settembre alle 20.30 si esibisce il Duo Arcociel, nato nel 2023 e composto da Pietro Greco (allievo del Conservatorio B. Maderna di Cesena) alla chitarra e Rossana Maestri (allieva del Conservatorio G.B. Martini di Bologna) all’oboe. Il concerto mette in luce stili diversi, spaziando dallo Choro Brasiliano alla musica popolare sudamericana, passando per quella balcanica. Il 14 settembre alle 21 spazio alla chitarra con il concerto “Paesaggi a sei corde”. In questa occasione il variegato programma del concerto proposto dagli studenti del Conservatorio di Bologna prova a raccontare la storia di questo strumento e a unirne diverse, una chitarra non solo attraverso i secoli ma attraverso tanti luoghi, passando da un capo all’altro del mondo. La musica brasiliana sarà protagonista del concerto “Bahia Maritima”, in programma sabato 16 settembre alle ore 16.30 con il Duo composto da Daniella Firpo (voce, percussioni) e Max Scarpelli (chitarra). Il duo nasce dall’incontro della cantautrice baiana Daniella Firpo con il chitarrista Max Scarpelli. La formazione crea una musica fatta di suoni e atmosfere multicolori che celebrano la vita attraverso un repertorio contraddistinto da brani originali e personalissime interpretazioni di molti classici della tradizione brasiliana: dal samba alla musica di Bahia con sonorità provenienti dai generi jazz e funk.

Mercoledì 13 settembre alle 21 va invece in scena un omaggio a Franco Battiato con i lettori di Legg’io APS, che racconteranno a loro modo la vita e la musica di una figura unica nel panorama artistico italiano. Venerdì 15 settembre alle 20.30, invece, Alessandro Casiglia presenta lo spettacolo “Roja Flor” in cui la poesia declamata s'intreccia al flamenco andaluso, pretesto per rintracciare l'antico percorso che dalla musica conduce all'oralità della poesia e viceversa. Nel weekend, il 16 settembre alle 20.30 il Francesco Milone Duo, composto da sassofono baritono e pianoforte propone al Teatro Mazzacorati 1763 un viaggio musicale che abbraccia e spazia dal jazz, al soul fino a brani pop della cultura musicale italiana in chiave jazz. Infine, domenica 17 settembre alle 16.30 ArDuo, composto da Benedetta Cassano al violino e mandolino e Giuliano Romagnesi alle chitarre e ronroco, propone un concerto che esplora repertori popolari tipici di alcuni Paesi, partendo dal Sud America e facendo tappa a Lisbona, Madrid, Dublino, Parigi, per sbarcare poi a Napoli.

Tutti i concerti e gli spettacoli sono gratuiti con donazione finale facoltativa per sostenere il restauro del Teatro Mazzacorati 1763; la prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna. it o www. teatromazzacorati1763.it. Per informazioni scrivere a mazzacorati@ succedesoloabologna.it o telefonare al numero 051.2840436. Il Teatro Mazzacorati 1763 si trova in via Toscana 19.

Passione in Musica fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.