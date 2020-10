Natalino Balasso apre la stagione del Teatro del Navile

Natalino Balasso apre la stagione 2020-2021 del Teatro del Navile di Bologna. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre alle ore 21

“Nonostante tutto abbiamo ancora voglia di trovarci in teatro, di meravigliarci insieme. Abbiamo voglia di vedere delle storie che ci facciano commuovere o divertire. - scrive Natalino Balasso - Abbiamo bisogno, appunto, di di-vertire, cioè di divergere da una realtà che, oggi più di altre volte, ci sembra provvisoria e disordinata." Balasso prepara uno spettacolo nuovo che, col prezioso aiuto del Teatro del Navile, sperimenterà strade possibili e impossibili, in un happening partecipativo che vedrà il pubblico scoprire la forza creatrice della parola.

"Mai come oggi abbiamo avuto problemi di lessico. Il nuovo spettacolo in prova, vuole essere un atto di accusa dell’ipocrisia di chi usa la parola per contorcere la realtà. Ogni sera sarà una “generale” perché, come diceva qualcuno: la vita è una prova generale.”