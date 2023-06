Il teatro scende in piazza per un mese ricco di appuntamenti ed emozioni

Nella splendida cornice di Piazza San Francesco di Bologna torna per il terzo anno la rassegna estiva di spettacoli SAN FRANCESCO ESTATE - musica e teatro in piazza, curata da Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, in collaborazione con il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna. Iniziato il 23 giugno, il programma animerà tutti i weekend della piazza fino al 30 luglio, dal venerdì alla domenica con serate a ingresso libero.

Teatro, musica, reading e incontri che coinvolgeranno protagonisti della scena artistica locale e nazionale in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Tra gli appuntamenti musicali il cantautore Peppe Voltarelli con La grande corsa verso Lupinòpolis, l’attrice Roberta Lidia De Stefano in Dream a Little Dream; lo scrittore Paolo Nori e i musicisti del concerto a fiato l’Usignolo in Tutto tranne che il liscio; il più attivo duo di musica brasiliana in Italia As Madalenas, e il gruppo Greg & The Frigidaires con vivaci sonorità rock and roll.

Il Teatro del Pratello presenta Lavorare e Vagabondare. Una lezione di Pinocchio, vecchio maestro di Riformatorio, uno spettacolo sul tema del lavoro, preceduto dalla presentazione del libro Visioni di lavoro di Gian Guido Balandi e Filippo Milani.

Non mancano spettacoli che ripercorrono alcune note vicende d’attualità, tematiche socio-culturali o questioni di genere: il Gruppo Teatro Colli con il recital concerto Enzo Tortora: storia di un galantuomo; il conduttore e giornalista Federico Taddia propone un omaggio alla rivoluzionaria astrofisica Margherita Hack, stella tra le stelle; il filosofo e conduttore di Radio3 Pietro del Soldà con il racconto Apologia dell’avventura e Tomax Teatro con Femmina, lavoro che ci parla della condizione della donna tra ieri e oggi.

Tra teatro, stand-up comedy e musica, in scena anche gli artisti di #narrandoBO con Dark Bologna; e infine un curioso appuntamento, Tza / Tzi / Ki. Ricette per esploratori dell’anima dell’associazione Crexida/Anima Fluò, un “banchetto” teatrale tra i sapori di cibi semplici e esotici. Infine la cronaca nera è protagonista delle serate di Bo-Noir. Il salotto nero di Bologna, curate da Giostra film e Ambaradan Teatro, in scena domenica 2, 9 e 16 luglio.

Qui il programma completo alla rassegna.

INFO E PRENOTAZIONI

L’ingresso agli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione.

Telefono: 051 2910910

Indirizzo email: biglietteria@arenadelsole.it , presso Teatro Arena del Sole o sul sito.

La prenotazione potrà essere garantita fino all’orario di inizio spettacolo.

In caso di pioggia gli spettacoli verranno annullati.

Teatro Arena del Sole

Via Indipendenza 44, Bologna

Orari apertura biglietteria fino al 30 luglio: dal martedì al sabato ore 10-13 e 17-20

Ph. Noemi Pittalà