Teatro Duse: dalla prosa alla danza, i grandi della scena sul palco nel 2024

Il nuovo anno si apre con una programmazione teatrale unica e poliedrica al Teatro Duse, uno dei teatri più suggestivi nel cuore di Bologna. Prosegue, infatti, un cartellone esclusivo che riunisce prosa classica e contemporanea, danza, musica e teatro brillante per iniziare il 2024 con tutto il meglio dello spettacolo dal vivo. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Teatro Duse, tutti gli spettacoli da non perdere a gennaio

A inaugurare la programmazione del nuovo anno al Teatro Duse di Bologna, oggi, 3 gennaio e domani 4 gennaio, alle ore 21, è Giovanni Scifoni, autore e interprete di Fra’ - San Francesco, la superstar del Medioevo. Il monologo, diretto da Francesco Brandi, è accompagnato dalle note di strumenti antichi suonati da Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli. Immancabile l’appuntamento con Fantateatro per la Befana a sostegno della Casa dei Risvegli ‘Luca De Nigris’. Sul palco il 5 gennaio alle 18 La spada nella roccia - Il Musical, show musicale adatto a tutta la famiglia.

Si prosegue il giorno dell’Epifania e in replica il 7 gennaio con Lo Schiaccianoci del Balletto di Roma, con le coreografie di Massimiliano Volpini, le scene e i costumi di Erika Carretta. Si tratta di una rilettura in chiave ecologica, arricchita dalla partecipazione straordinaria di Carola Puddu nel ruolo della Fata Confetto. Prima volta al Duse, il 10 gennaio, per Alessandro Di Battista con il monologo Assange - Colpirne uno per educarne cento, dedicato alla vicenda del giornalista e fondatore di WikiLeaks Julian Assange e la sua battaglia per la libertà. E non è finita qui: torna al Duse Alessio Boni con Iliade - Il gioco degli Dei. Sul palco, dal 12 al 14 gennaio, anche Iaia Forte per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

Con le coreografie originali di Marius Petipa, sulle musiche immortali di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, il 16 gennaio torna in scena l’International Classical Ballet con un’icona del Romanticismo ottocentesco sulle punte: Il lago dei cigni. Il 18 gennaio tuffo nell’arte e nella Roma cinquecentesca con Caravaggio - Il maledetto interpretato da Primo Reggiani e Francesca Valtorta, per la regia di Ferdinando Ceriani.

Imperdibile, dal 19 al 21 gennaio, il nuovo adattamento di D. MacMillan e R. Icke di 1984 dal capolavoro di George Orwell, per la regia di Giancarlo Nicoletti. Sul palco Ninni Bruschetta e Violante Placido. Dopo il successo di Noche de Buenos Aires, il 23 gennaio arriva la nuova produzione di Tango Rouge Company intitolata Vuelvo al Sur con i maestri di tango argentino Neri Piliu e Yanina Quiñones in veste di interpreti, registi e coreografi. Sul palco altri 11 artisti e la musica dal vivo della Tango Spleen Orchestra.

Il 25 gennaio appuntamento con Arianna Porcelli Safonov e il suo Omeophonie (Omeofonìe) - Favole omeopatiche per adulti, otto favole per curare la decadenza contemporanea, accompagnate dalle musiche dal vivo di Michele Staino, Renato Cantini.

Enrico Guarneri e Nadia De Luca diretti da Guglielmo Ferro sono, invece, i protagonisti di Storia di una capinera, dal romanzo epistolare di Giovanni Verga, in cartellone dal 26 al 28 gennaio. A chiudere il cartellone del mese, il 29 gennaio, sarà Giorgio Marchesi che, a grande richiesta del pubblico, ripropone il suo Il fu Mattia Pascal acclamato già la scorsa stagione.

Teatro Duse, tutti gli spettacoli da non perdere a febbraio

Anche febbraio si prospetta un mese ricco di eventi imperdibili e si aprirà con Salveremo il mondo prima dell’alba di Carrozzeria Orfeo, scritto da Gabriele Di Luca. Al centro della storia le vite degli ospiti di una nuova meta turistica per super ricchi: una clinica di riabilitazione di lusso, situata su un satellite nello spazio e specializzata nella cura delle dipendenze contemporanee. Dal 2 al 4 febbraio appuntamento con la commedia L’anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, per la regia di Claudio ‘Greg’ Gregori. Si prosegue il 6 febbraio con Giorgio Pasotti che interpreta Racconti Disumani da Franz Kafka per la regia di Alessandro Gassman.

Attesissima, dal 9 all’11 febbraio Milena Vukotic, interprete di Così è (se vi pare) di Pirandello, per la regia di Geppy Gleijeses. In scena anche Pico Micol e Gianluca Ferrato. Spazio al musical, dal 13 al 15 febbraio, con Sister Act, mentre il 20 febbraio sarà la volta di Paolo Nani ne La lettera, spettacolo unico nel suo genere, che va in scena in tutto il mondo da 30 anni. Il 21 febbraio, invece, sale sul palco Lunetta Savino, protagonista de La madre, spietato dramma di Florian Zeller incentrato sul tema dell’amore materno e le sue possibili derive. Alla regia Marcello Cotugno.

Ancora grande prosa, dal 23 al 25 febbraio, con la commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili, diretta da Massimo Popolizio. Sul palco due assi della scena come Umberto Orsini e Francesco Branciaroli che interpretano due anziani attori di varietà sul viale del tramonto. Lo spettacolo è un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie. Il 28 febbraio riflettori sui Chicos Mambo e il loro CAR/MEN. Lo spettacolo si avvale di una fantasia coreografica originalissima, ironica e trasgressiva, con richiami inevitabili alla Carmen di Bizet ma anche alla Spagna e ai suoi stereotipi. E ancora, il 29 febbraio è in cartellone La Maria Brasca di Giovanni Testori, con Marina Rocco per la regia di Andrée Ruth Shammah.

Informazioni utili

Per info biglietti: biglietteria Teatro Duse - via Cartoleria, 42 Bologna. Telefono 051 231836. Indirizzo e-mail biglietteria@teatroduse.it. Aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Maggiori informazioni su: teatroduse.it.