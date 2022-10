Un mese a teatro: gli spettacoli da non perdere a ottobre

Autunno è anche tornare a teatro. Presentati i cartelloni 2022/2023 dei teatri di Bologna, adesso è ora di strappare i biglietti e sedersi in platea per prosa, spettacoli comici, danza, magia e show per bambini. Da dove cominciamo? Intanto un focus sul mese di ottobre con tutto il meglio dei palchi cittadini.

"Osteria Giacobazzi": un happening diverso ogni sera

Il 26 ottobre "Osteria Giacobazzi" al Teatro Celebrazioni di via Saragozza. Giuseppe Giacobazzi torna alle origini, all’Osteria dove virtualmente tutto è iniziato. Gli appuntamenti al Celebrazioni trasformeranno il Teatro nell’Osteria Giacobazzi, una fucina di storie, aneddoti atmosfere e umanità che ha forgiato lo stile di narrazione del comico. Lo spettacolo è un happening, ogni sera diverso (altre date nel mese di novembre), dove si alternano interviste, monologhi classici e nuovi, sperimentazioni, racconti di aneddoti di vita vissuta dal protagonista, performance degli ospiti invitati e qualche sorpresa. Sul palco una decina di tavoli in stile osteria ospitano “personaggi di tutti i giorni”, presi a caso tra il pubblico la sera stessa, e un paio di ospiti passati a trovare il padrone di casa. Giacobazzi sarà coadiuvato sul palco da Andrea Vasumi, nel ruolo dell’aiuto oste, dal fare svogliato e irriverente. Lo show è un mix esplosivo, un evento ogni sera unico e irripetibile. Una produzione Ridens produzioni. Con Giuseppe Giacobazzi, Andrea Vasumi e ospiti a sorpresa

"Servo di scena": un grande inno all’amore per il teatro

Dal 28 al 30 ottobre al Teatro Duse c'è "Servo di scena". Maurizio Micheli, attore comico di teatro e cinema ma anche protagonista di molte trasmissioni televisive, interpreta il ruolo di Norman; Lucia Poli, signora del teatro italiano nota per le sue graffianti satire, nella parte di Milady; Geppy Gleijeses, reduce dai successi di Filumena Marturano, Il Piacere dell’Onestà, Amadeus per la regia di Andrei Konchalovsky, e vincitore del Premio Lorenzo de’ Medici come miglior attore europeo, nel ruolo del Sir; Lo spettacolo è diretto da Guglielmo Ferro, importante regista italiano, che già diresse questa pièce in un’edizione che vide nel ruolo del Sir il padre, Turi Ferro, a cui il nostro spettacolo è dedicato nel centenario della nascita.

Inghilterra, 1940: un gruppo di vecchi attori si prodiga a tenere alto il morale degli inglesi e porta in giro nei teatri il repertorio di Shakespeare, recitando persino sotto gli allarmi aerei. Il capocomico di questa compagnia, un attore anziano e stanco, ormai sul viale del tramonto, ma capriccioso, dispotico e vanitoso, continua a recitare perchè è la sua unica ragione di vita: sostenuto dal suo “servo di scena”, Norman che in realtà gli fa da segretario, consigliere, suggeritore, amico e lo difende persino dall’invadenza altrui, oltre che spronarlo quando si avvilisce…Considerata una delle commedie più importanti del Novecento, racconta la giornata “finale” di un attore, un grande interprete di Re Lear sulla scena, ma nella vita seduttore invecchiato. Lo affianca un “servo di scena” – aiutante, vestiarista tuttofare – che rappresenta l’irrazionalità dell’amore, della tenacia, della dedizione. Tutto questo mentre le bombe tedesche stanno martorizzando le città inglesi nel ’42. E’ un grande inno all’amore per il teatro, all’illusione che la civiltà possa sconfiggere le forze oscure della guerra che incombe tutto intorno…oggi come ieri. Servo di scena di Ronald Harwood è una delle più belle commedie contemporanee, successo strepitoso in tutto il mondo, che ora riproporremo in Italia in una edizione “monstre” interpretata da tre dei nostri attori più significativi e poliedrici.

Halloween a teatro: "Mortina", l'esuberante bambina zombie

Mortina è l’inedito e spumeggiante musical che, in perfetto stile Halloween, farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna il 31 ottobre 2022. Su licenza esclusiva Mondadori, lo spettacolo è tratto dalla fortunatissima serie “Mortina” della geniale autrice e illustratrice Barbara Cantini che ha realizzato 5 libri tradotti in 32 lingue nel mondo che hanno venduto solo in Italia più di 100.000 copie.

Lo spettacolo porterà i bambini e le loro famiglie a Villa Decadente per conoscere da vicino l’esuberante Mortina, bambina zombie che, assieme al suo fedele amico Mesto, a zia Dipartita, e ad altri strampalati personaggi, assicurerà un’indimenticabile avventura da brivido e contro ogni aspettativa piena di vita.

"Amore sono un po' incinta"

Dal 28 al 30 ottobre al Teatro Dehon di via Libia "Amore sono un po' incinta". Il calo delle nascite genera paura nella società, ma mettere al mondo oggi un figlio preoccupa ancora di più. Che mondo e che futuro lasciamo ai nostri figli? Un figlio può salvare un amore? E soprattutto quanto costa fare un figlio? Mettere al mondo un bambino comporta grandi responsabilità sociali, civili ed economiche. Quando poi arriva in una coppia improbabile che non aveva nessuna intenzione di avere un figlio, per non compromettere il senso di libertà e intaccare quello della responsabilità, ecco che la frittata è fatta. Una commedia che ci fa ridere delle nostre paure ad affrontare l’ignoto e di come la storia più vecchia del mondo sia la favola più bella da raccontare…quella di dare un futuro alla vita. Roberta e Maurizio sono due giovani “non” più giovani che vivono la propria vita tra la realizzazione personale e la ricerca costante di una “condivisione”. Non si conosco ma il destino ha per loro in serbo qualcosa di unico, imprevedibile e pieno di notti insonni. Dopo i successi di “That’s Amore” e “Se ti sposo mi rovino” torna la penna di Marco Cavallaro con una nuova commedia ricca di risate e piena momenti di pura emozione.