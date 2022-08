Francesca Falchi, Andrea Lupo e Mara di Maio. Teatro Temperie stagione estiva 2022: cosa e quando

Riparte la stagione estiva di Teatro delle Temperie “Vivo dal Vivo 2022”, organizzata complessivamente su tre comuni del territorio bolognese: Valsamoggia, Sala Bolognese, Casalecchio di Reno. Ecco gli appuntamenti della

Programma prossima settimana:

Nell’ambito della rassegna “Parco Spettacolare”, lunedì 22 agosto "Santa Subito - Una stand up mistica", di e con Francesca Falchi. Ore 21:15 Parco 1° maggio Bazzano, Valsamoggia. “Una stand-up comedy “mistica” che mostra che se “i sogni son desideri”, per realizzarli non servono quattro topi posseduti e una fata madrina ubriaca, ma sono sufficienti il calendario di Frate Indovino e una famiglia matriarcale che non fa differenze tra la Madonna di Lourdes e l’alieno dell’Area 51. In un periodo storico in cui la coscienza traballa la scienza emigra e la fantascienza fluttua, la fede (fosse anche quella nella Nutella) alimenta un fiume di richieste di protezione cure e rimedi contro i mali del nostro tempo (fisici e non). A partire dalle proprie esperienze personali, Francesca Falchi dà vita ad un excursus comico tra le sante che popolano l’immaginario popolare e a cui ci si rivolge, perché le donne, si sa, hanno una percentuale di problem solving che neanche Mc Gyver. Un compendio necessario per superare questi tempi, perché dove non arriva il Prozac c’è sempre Santa Flora di Beaulieau.”

Biglietto unico: 12 euro. Apertura biglietteria ore 19:30 con possibilità di aperitivo.

Info e prenotazioni: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842. In caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato nell’area coperta del parcheggio dietro il Teatro Calcara, via Garibaldi, Calcara di Crespellano, Valsamoggia.

Nell’ambito della rassegna “Le notti della SALAmandra”, martedì 23 agosto debutta la nuova produzione di Teatro delle Temperie, lo spettacolo comico "Se mi lasci non vale", scritto e diretto da Andrea Lupo, con Mara Di Maio e Andrea Lupo. Ore 21:15 Villa Terracini, via Gramsci 313, loc. Osteria Nuova - Sala Bolognese. “Uno spettacolo esilarante che accende i riflettori sulla vita coniugale di una coppia di cinquantenni sposati da ormai metà della loro vita. Un inedito punto di vista sulla quotidianità per ridere di ansie, insicurezze, nevrosi e ridicole follie della vita di coppia ed esorcizzarle insieme.”

Biglietto unico: 10 euro. Apertura biglietteria ore 19:30 con possibilità di aperitivo a cura di Spritz a Porter.

Info e prenotazioni: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala teatrale al primo piano della Villa.

Lo stesso spettacolo, “Se mi lasci non vale” andrà in scena in replica, nell’ambito della rassegna “Cabaret di Fiume”, giovedì 25 agosto alle ore 21:15, nel parco della Casa delle Acque, via del Lido 15, Casalecchio di Reno.

Biglietto unico: 12 euro. Apertura biglietteria e servizio bar ore 20:30

Info e prenotazioni: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842.

Tutti i dettagli sulle rassegne e sui singoli spettacoli possono essere reperiti nella sezione dedicata del sito di Teatro delle Temperie: https://www.teatrodelletemperie.com/stagione-estiva-2022/