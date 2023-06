Teatro delle Temperie: gli appuntamenti dal 19 al 22 giugno

I primi appuntamenti in programma per la stagione teatrale estiva di Teatro delle Temperie “VIVO DAL VIVO” (tre rassegne di prosa e una di circo - teatro nei comuni di Valsamoggia, Sala Bolognese, Casalecchio di Reno e Bologna).

Programma:

Lunedì 19 giugno ore 21.15 Parco 1° maggio, viale Carducci, Bazzano - Valsamoggia (BO): “Terra e polvere (da sparo)”, con Cecilia Scrittore, scritto e diretto da Vene Vieitez, maschere originali create da Cecilia Scrittore e Vene Vieitez, produzione Teatro Strappato. “Una Via Crucis del nostro tempo per chi è costretto all’esilio dall'assurdità della guerra, tra solitudine e sradicamento. Una riflessione al femminile sui drammi dei nostri giorni. Milioni di storie vere in una storia di fantasia che ti strappa dalla comfort zone e ti fa tremare la terra sotto i piedi.”.

Apertura cancelli ore 20:15 con possibilità di aperitivo a cura di “Circolo Arci Bazzano”. È sempre consigliata la prenotazione: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842.

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena nell'area coperta dietro al Teatro Calcara (via Garibaldi 56, loc. Calcara - Valsamoggia BO). Biglietto ingresso unico 12,00 €.

Martedì 20 giugno ore 20:45 parco di Villa Terracini, via Gramsci 313, Osteria Nuova - Sala Bolognese (BO): “Nanirossi Show”, di e con Matteo Mazzei e con Elena Fresch, produzione NANIROSSI. Per bambini e pubblico di ogni età. “Spettacolo "tout public" dai caratteri tipici dell'arte di strada. "Nanirossi Show" porta una ventata di aria fresca al repertorio del teatro di strada italiano: il meglio di un repertorio di virtuosismo acrobatico e giocolieristico eseguito con facilità, leggerezza e con uno spirito comico infallibile ed elegante.”

Apertura cancelli ore 19:30 con possibilità di aperitivo a cura di “Spritz a Porter”. È sempre consigliata la prenotazione: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842.

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena nella sala teatrale al primo piano

della Villa. Biglietto ingresso unico 7,00 €.

Giovedì 22 giugno ore 21:15, Chiusa di San Ruffillo, di fronte al civico 186 di via Toscana, Bologna:“Storie da bar”, di e con Andrea Lupo, musiche originali Guido Sodo, produzione Teatro delle Temperie. “I più bei racconti di Stefano Benni interpretati da Andrea Lupo con la musica dal vivo di Guido Sodo. Un tripudio di personaggi meravigliosi, divertenti, folli e poetici come solo Benni poteva creare prendono vita grazie alla passione e alla maestria di Andrea Lupo. Il risultato è assicurato: divertimento e puro incantamento. Le atmosfere magiche create dalla voce e dalle chitarre del maestro Guido Sodo completano la serata rendendo l'esperienza intensa ed indimenticabile.”

Apertura cancelli ore 20:15 con possibilità di aperitivo a cura di “Spritz a Porter”. È sempre consigliata la prenotazione: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842. Biglietto ingresso unico 12,00 €.