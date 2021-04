“Cornici. Ricordi in tre atti”: lo spettacolo dedicato ai bambini da 2 a 5 anni

Sabato 1 maggio alle 17.30 e domenica 2 maggio alle 10.30 debutta nella sala B del Teatro Testoni Ragazzi il nuovo spettacolo della compagnia, dedicato al pubblico da 2 a 5 anni, anteprima del festival Visioni 2021 dedicato alla prima infanzia (7-12 maggio, a teatro e online). Due repliche realizzate nel rispetto dell’ultimo DL ma con capienza ulteriormente ridotta a 25 posti, per offrire maggiore sicurezza e dare il benvenuto a teatro alle bambine e ai bambini.

Con capienza ulteriormente ridotta per garantire maggiore sicurezza, e nel rispetto di tutte le misure a tutela del pubblico e degli operatori di spettacolo indicate dall’ultimo DL, riparte questo fine settimana la programmazione del Teatro Testoni Ragazzi.

Sabato 1 maggio alle 17.30 e domenica 2 maggio alle 10.30 debutta “Cornici. Ricordi in tre atti” il nuovo spettacolo per bambine e bambini da 2 a 5 anni de La Baracca-Testoni Ragazzi.

Uno spettacolo essenziale, con poche parole, creato da Andrea Buzzetti, regista, Giada Ciccolini, Bruno Frabetti e Sara Lanzi, e che vede in scena le due autrici e attrici. Sul palco, le protagoniste evocano la dimensione del ricordo, in un gioco scenico fatto di disegni, gesti e movimenti, che attraverso l’uso di gessi e lavagne aprirà e chiuderà le finestre della memoria e delle emozioni. Le figure tratteggiate in bianco e nero diventano metafora del passato che ritorna alla mente e si fa attuale, presente, secondo una drammaturgia nata da un lungo lavoro di intervista alle bambine e ai bambini da 2 a 5 anni in contesto scolastico e familiare.

I biglietti per i 25 posti disponibili per ogni replica sono già acquistabili, solo online, all’indirizzo https://bit.ly/ TestoniRagazzi-TicketOnline. L’accesso a teatro e lo svolgimento degli spettacoli saranno effettuati rispettando tutte le ultime procedure di sicurezza. Si ricorda al pubblico che è obbligatorio l’utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 certificate dai sei anni in su.

Le due repliche dello spettacolo sono anche un’anteprima dal vivo, in compresenza, del festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro…”, che si svolgerà dal 7 al 12 maggio al Teatro Testoni Ragazzi e online, all’indirizzo visionifestival. it.