Teatro delle Temperie a Villa Terracini: “SALAmandra Cabaret” e i 5 appuntamenti con il teatro di prosa

Dal 29 giugno al 31 agosto, Teatro delle Temperie anima ancora una volta le serate estive di Sala Bolognese, portando la magia del teatro dal vivo nella storica cornice del parco di Villa Terracini, nella frazione di Osteria Nuova, raggiungibile anche tramite la Ciclovia del Sole. “SALAmandra Cabaret” è il nome della rassegna che prevede cinque appuntamenti con il teatro di prosa, il martedì sera, con altrettante produzioni diverse della compagnia di Valsamoggia, alcune delle quali debuttano in questa stagione. Apre la rassegna "Il Circo Capovolto", lo spettacolo più famoso e premiato della compagnia, di e con Andrea Lupo, liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani, diretto da Andrea Paolucci, musiche originali di David Sarnelli. Lo spettacolo ha vinto i premi: miglior attore, miglior drammaturgia, e miglior spettacolo al Roma fringe festival; miglior spettacolo al Palio Ermo Colle 2020;

Una pièce emozionante, travolgente, che crea un vortice in cui memoria, appartenenza, famiglia e sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. In cui la storia di Branko e di suo nonno Nap’apo?, della loro famiglia rom e del famoso circo distrutto dai nazisti, si intreccia alla storia di cinque bambini di un contemporaneo campo rom. L’appuntamento per questo spettacolo e per tutti quelli della rassegna è alle 21.15. La biglietteria e i cancelli saranno aperti dalle 20.00, con possibilità per il pubblico di gustare un aperitivo a cura di Spritz a Porter.

Il calendario completo della rassegna e di tutti gli appuntamenti della stagione estiva di Teatro delle Temperie “Vivo dal Vivo”, nei comuni di Valsamoggia, Casalecchio di Reno, Sala Bolognese, Monte San Pietro è visionabile sul sito www.teatrodelletemperie.com

Prenotazione obbligatoria: info@teatrodelletemperie.com | 051963037 | 3351647842

Il calendario completo degli spettacoli della rassegna “SALAmandra Cabaret”:

- Martedì 29 giugno

IL CIRCO CAPOVOLTO

di e con Andrea Lupo

liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani

diretto da Andrea Paolucci

musiche originali David Sarnelli

Un vortice in cui memoria, appartenenza, famiglia e sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette.

Due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apò, due generazioni di rom in questa Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, vite “a parte”. Una generazione è finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi città.

Branko Hrabal in fuga dall’Ungheria si rifugia in un campo rom in Italia. Porta con sé dieci scatoloni contenenti quel che rimane del famoso circo ereditato da suo nonno.

Circo che ha dovuto bruscamente interrompere la sua attività durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti ne hanno prima rinchiuso e poi sterminato tutti gli artisti. Branko non sa che farsene di questa eredità pesante ed ingombrante. Ma nel campo trova un gruppo di bambini curiosi che lo obbligano a raccontare la storia di quel circo, che è la storia della sua famiglia e che è in sintesi la storia dell’Europa da cui tutti discendiamo.

Branko si trova così a ripercorrere l’epopea della propria famiglia, dalla gioia, dall’incantamento e dallo stupore che il circo di suo nonno sapeva portare in giro per tutta Europa, fino alla fuga, alle deportazione, alla reclusione e allo sterminio. Sette bambini lo ascoltano con occhi pieni di incantamento e trovano finalmente fra un trapezio, cinque clave e qualche vecchio costume una nuova speranza di riscatto e di felicità.

- Martedì 13 luglio

TONY & KETTY

commedia tragicomica da balera

di e con Andrea Lupo

e con Mara Di Maio

canzoni originali di Guido Sodo e Andrea Lupo

Tony e Ketty sono due noti cantanti di “liscio” che da 25 anni girano l’Italia in tutte le balere più importanti e le feste più famose. Dietro ogni grande successo si celano grandi sacrifici e non poche sofferenze. Il magico, luminoso e rutilante mondo della musica da balera raccontato attraverso gli occhi di questi due famosissimi protagonisti.Dopo 25 anni di carriera, però, l’energia inizia a mancare e la magia è un lontano ricordo. Il grande successo ha impedito a Tony e Ketty di vivere le loro vite, costringendoli ad esibirsi in più di 300 concerti l’anno. Ormai non c’è più differenze per loro tra vita reale e palcoscenico.Tony è costretto ad essere Tony e Ketty è costretta ad essere Ketty in ogni situazione, perfino a casa loro.

Sarà la crisi di mezz’età o lo stress accumulato in 25 anni di carriera, ma Tony e Ketty ormai sono i clown di loro stessi. Le loro esibizioni faticano a mantenersi ad un livello dignitoso, fra incidenti di scena e ridicoli battibecchi. Uno spettacolo comico che svela i ridicoli retroscena che si nascondono dietro sorrisi falsi, pailettes, vestiti luccicanti e capelli impomatati.

- Martedì 27 luglio

INUTILI ATTI EROICI DI UOMINI RIDICOLI

di e con Andrea Lupo

musiche e canzoni Guido Sodo

Un viaggio ironico, affettuoso, ma sarcastico tra gli sbandati, gli invisibili, gli indesiderabili, i politicamente scorretti. Uno spettacolo irriverente, giocoso e pungente che mette a nudo, tra miserie umane e ridicoli fallimenti, la bellezza che, comunque, risplende in ogni essere umano.

- Martedì 10 agosto

BEAT GENERATION di e con Andrea Lupo musiche e canzoni Guido Sodo danza aerea Camilla Ferrari

Cosa significa beat? Probabilmente viaggio. Un viaggio verso il nulla, perché l’importante non è arrivare, l’importante è partire, muoversi verso la speranza e continuare a viaggiare. La beat generation nasce da questo desiderio di libertà di espressione, dinamismo vitale, spiritualità prorompente e una feroce contestazione della società e dei suoi modi di catalogare gli uomini in schemi spersonalizzanti. Un reading poetico con musica dal vivo per celebrare il desiderio inconscio di scappare, di trovare un nuovo stile di vita ovunque ci si trovi, per sentirci cosmopoliti, cittadini dell’universo, sognatori e fedeli discepoli della strada. Sempre sulla strada, in uno stato di beatitudine per provare guidati dalle parole dei grandi maestri ad amare tutta la vita, ad essere pazienti e sinceri verso tutti, in questo pazzo e frenetico stile di vita.

- Martedì 31 agosto

SPETTACOLO SPETTACOLARE

cruda umanità allo sbaraglio

di e con Andrea Lupo

musiche e canzoni Guido Sodo

e con Camilla Ferrari

Giulia Nasi

Alessia Raimondi

Marco De Rossi

Un format, uno show, un caleidoscopio di umanità. Un susseguirsi di personaggi “al limite” che all’interno dello show televisivo “Cabaret spettacolare” si abbandonano a confessioni intime per aggiudicarsi il consenso e il voto del pubblico. Un imbonitore sarcastico e pungente sviluppa questo show di “freak moderni” le cui sofferenze diventano l’occasione di esorcizzare quelle del pubblico. Non si può non affezionarsi ai concorrenti e alle loro vite all’estremo della “normalità”. Uno spettacolo dove arti circensi, musica dal vivo e teatro di prosa condannano il lato peggiore dell’intrattenimento che mette al centro dello show-business e delle logiche di audience, l’esibizionismo. Il tutto viene sapientemente reso accattivante da un presentatore brillante, lustrini e un alto tasso di comicità che rendono accettabile ciò che non dovrebbe esserlo.

