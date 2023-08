 Ai 300 Scalini, "ChiareOscure, istantanee al femminile"

Si prendono, si mollano, si narrano, in una narrazione di ferme istantanee di vita. E' lo spettacolo "ChiareOscure, istantanee al femminile" in scena, giovedì 24 agosto 2023 alle ore 21:00 al Parco San Pellegrino, via di Casaglia 45.

Barbara Baldini, Monica Corsi, Maria Chiara Pazzaglia raccontano l’universo donna, con le sue luci e le sue ombre, alternandosi con la musica live.



Le donne narrate nelle loro molteplici sfaccettature. Paura e coraggio, immaginazione e realtà, gioia e dolore nei monologhi, delle tre attrici, accompagnate dall'eclettica chitarra e dalla voce di Luca Signorelli. Tanti colori dell'universo femminile in un spettacolo di Teatro Canzone.

Lo spettacolo, rispetto alle precedenti edizioni, è stato arricchitto di testimonianze, esperienze e inediti.