'A Malacarne: 9 storie di prostituzione a Villa Beatrice

Una produzione del Collettivo Frammenti di Scena a posti limitati, per far vivere dall'interno della scena e da una prospettiva nuova dal punto di vista teatrale le storie di prostituzione diverse che vengono raccontate. E' “'A malacarne-le nuove storie”, uno spettacolo teatrale con pubblico itinerante.

Tra le stanze di un bordello di universi ultimi, di parìa, divergenti, inconsueti si annida la malacarne.

Una sotto-società ripudiata, ignorata, mal tollerata che vive ai bordi e ha venduto l'anima a sé stessa e il corpo agli altri.

Nelle medesime stanze, nello stesso bordello della vita, passa e si nasconde la società riconosciuta, stimabile, che sta in superficie e ama-la-carne: voi.

Storie di prostituzione trasversali, differenti, che celano mondi interiori, vissuti, volontà e abusi degni di una seconda e meno sommaria riflessione.

Quindici attori a disposizione del pubblico, come nel mercanteggiare più antico del mondo, venderanno le proprie identità per porre l'accento su cosa veramente rappresenta la vergogna, lo scandalo accompagnando il pubblico tra le meravigliose stanze di una villa seicentesca dentro le proprie storie.

Lo spettacolo avrà luogo presso Villa Beatrice in via degli Aceri, 6 ad Argelato il 30 settembre su quattro turni a numero di posti limitato.

Orari spettacoli 16.30, 18.00, 19.30, 21.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai numeri 393 5853390 o 349 6041953.