Giornata della donna: "ChiareOscure - Instantanee al femminile" a Marzabotto

Le donne narrate nelle loro molteplici sfaccettature. Una serie di "istantanee al femminile" nello spettacolo "ChiareOscure" della compagnia teatrale"Il Quortetto" in programma l'11 marzo alle 21 al Teatro Comunale di Marzabotto, tra gli eventi in programma per la Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo e nell'ambito del calendario "Donnafiera", la rassegna organizzata dal Comune di Marzabotto che si concluderà il 12 marzo.

Paura e coraggio, immaginazione e realtà, gioia e dolore nei monologhi, di Barbara Baldini, Monica Corsi, Maria Chiara Pazzaglia accompagnate dall'eclettica chitarra e dalla voce di Luca Signorelli. Tanti colori dell'universo femminile in un spettacolo di Teatro Canzone.