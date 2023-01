Le regole per vivere, la commedia di Sam Holcroft

Un pranzo di Natale di una famiglia particolarmente logorata: genitori anziani ormai incrostati di manie e di abitudini, figli non più giovanissimi gonfi di rancore nei confronti di papà e mamma, incastrati in relazioni di coppia a dir poco complicate e frustrati da vite professionali che non hanno avuto il fulgore previsto in gioventù.

Il tutto, incorniciato in un’impressionante e originale macchina teatrale: gli spettatori sono messi in una condizione di gioco attivo da un Deus Ex Machina che comunica le caratteristiche dei personaggi, i loro tic, le loro nevrosi, i loro comportamenti più estremi.

Il tutto produce un’architettura comica di incredibile efficacia.

- Al Circolo Montanari, via di Saliceto 3/21 il 14 gennaio alle ore 21

Info e prenotazioni 338 3727632 - officine@guittiteatro.it Euro 10

- Al TaG Teatro a Granarolo, via San Donato 209, il 15 gennaio alle ore 18

Una commedia di Sam Holcroft al TaG Teatro a Garanrolo

Regia di Roberto Turchetta, aiuto Regia Theodora Moisescu

Con: Davide Rossi, Robertino Aniello, Stefania Felizzi, Gabriella Casoni, Andrea Malvisi, Francesca Pierantoni, Pietro Rossini, Theodora Moisescu.