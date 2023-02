Officine Guitti presenta "Dieci piccoli indiani": chi ha paura di Agatha Christie?

Inghilterra,1939. L' Europa è alle soglie della guerra. Dieci sconosciuti, con una strana lettera, sono stati invitati su una bellissima isola deserta.

Arrivati nella villa che li ospita, trovano una cornice con un'inquietante filastrocca: "Dieci piccoli indiani", un macabro conto alla rovescia che racconta di come moriranno, uno dopo l'altro, tutti i dieci personaggi.

Comincia così una serie di assassinii misteriosi e il terrore si infonde negli ospiti dell'isola, che iniziano ad accusarsi a vicenda fino ad arrivare ad una scioccante conclusione: l’assassino e uno di loro.

- Sabato 25 febbraio alle ore 21 al Circolo Montanari: si possono riservare posti inviando una mail a officine@guittiteatro.it

Per i detentori di tessera ANCeSCAO (tesseramento disponibile in loco) è previsto uno sconto per questo spettacolo

e per tutti i prossimi spettacoli in programma al Centro Montanari.

- Domenica 26 febbraio alle ore 18 al Tag - Teatro a Granarolo | BIGLIETTI SU VIVATICKET oppure tramite la biglietteria chiamando al 051760577 il sabato mattina