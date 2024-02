Solo piume, "Piume di struzzo" al Teatro Spazio Reno

Renato e il suo compagno Albin gestiscono uno sfavillante locale notturno a Saint-Tropez, dove Albin si

esibisce come drag queen con il nome d'arte di "Zazà".

I due, che vivono insieme da oltre 20 anni, hanno cresciuto assieme Laurent, figlio di Renato, nato da una fugace relazione eterosessuale con una ballerina. La tranquilla vita dei due viene però messa a dura prova quando Laurent annuncia di essersi fidanzato con la figlia di un politico reazionario e ultraconservatore candidato alle imminenti elezioni e che, in occasione della visita dei futuri suoceri, desidererebbe che suo padre “non desse troppo nell’occhio” rivisitando arredi e guardaroba, e che Albin non fosse presente ma venisse sostituito dalla sua mamma biologica, per non fare cattiva impressione sul futuro suocero.

Da qui ha inizio una serie di equivoci comici, che movimentano a vicenda fino a una conclusione veramente. inaspettata.

Il testo che ha ispirato il celebre film "Il Vizietto" terrà compagnia gli spettatori con un allestimento musicato e ballato al Teatro Spazio Ren di Calderara.

Tutto sarà all'insegna della sobrietà: solo piume, piume e "Piume di struzzo".

Biglietti https://tinyurl.com/4kspv5pr