"Frammenti di memoria", la rassegna teatrale per la Giornata della memoria

Rassegna teatrale in occasione della Giornata della Memoria presentata dal Collettivo FraMmenti di scena, in ricordo delle vittime delle persecuzioni e dell'olocausto.

Tre serate e tre spettacoli il 27, il 28 e il 29 gennaio al Teatro del Meloncello, in via Curiel 22.

Il 27 gennaio alle ore 21 andrà in scena ???? ????? ?? ????? ?'???????, di Marco Casoli e Alessandro Liuzzi. I fiori di primavera sbocciano spezzati subito da un gelido inverno:un ossimoro dell'esistenza. Una corale di attori a disposizione di un intreccio di storie, tratte da testimonianze sulla Shoah, che conducono lo spettatore a guardare da dentro quello che è stato. Uno spettacolo di teatro fisico che fa delle immagini la prima fonte di narrazione. Qui i biglietti

Il 28 gennaio alle ore 21 è la volta di ?? ???? ?? ?????? di G. Fanfani, regia Fabio Magnani, con Alessandro Liuzzi Ambra Scandura e Andrea Zantonello. Anni '30. Una madre arriva a ripudiare il figlio per il suo orientamento sessuale tanto da farlo rinchiudere in un campo di sterminio. La follia del regime descritta come specchietto per le allodole in un allestimento scenico che prende a prestito l'arte circense. Qui i biglietti

Il 29 gennaio alle 18.30 si chiude con ?? ???? di Tiziana Mantovani, regia di Francesco Brandi, con Tiziana Mantovani Raffaella Danielli e Matteo Baroni. Ispirata ad una storia vera accaduta in epoca di guerra e raccontata senza la presunzione di dipingere una verità, ma con la sola volontà di mettere a nudo la fragilità umana, provando a capirla anche se agghiacciante. Due donne, entrambe molto forti e molto diverse, ma allo stesso tempo legate da un filo nascosto che le rende più simili di quanto si possa pensare. E un uomo, che unirà e romperà il loro precario equilibrio. Qui i biglietti

È possibile prenotare 1 spettacolo a scelta, pacchetti da 2 o 3 spettacoli:

1 spettacolo 15 euro più la prevendita

2 spettacoli 26 euro più la prevendita

3 spettacoli 33 euro più la prevendita