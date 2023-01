"Signori il delitto è servito". Chi non ricorda il Cluedo?

Indirizzo non disponibile

E’ stata Miss Scarlett, con la rivoltella, nello studio. Anzi, è stato Mr. Green, con il tubo di piombo, in salotto. Chi

non ricorda “Cluedo”, il famoso gioco da tavolo in cui si deve trovare la soluzione ad un misterioso delitto?

Questa commedia si ispira al gioco: 7 indagati, 7 armi e molti possibili finali.

In questo spettacolo di Officine Guitti tratto dal film di Jonathan Lynn si mescolano omicidio, follia, mistero, caos ma soprattutto.

divertimento. Sei persone insospettabili sono state invitate a una misteriosa cena ma, tra gag esilaranti e situazioni

assurde, la serata prenderà una piega imprevista. Uno spettacolo, e tre diversi finali tra cui scegliere: solo uno racconterà la vera fine della storia. Un gioco teatrale interattivo, un giallo sì, ma in salsa di irresistibile.

Interpreti: Matteo Calzolari, Daniele Cordella, Noemi di Leonardo, Cinzia Fabbri, Alex Frascaroli, Irene Guidi, Barbara Melcarne, Giada Monteguti, Davide Poggipollini e Luigi Vitali. Regia: Francesca Pierantoni.

Due spettacoli:

- il 28 gennaio alle ore 21 al Circolo Montanari, via di Saliceto 3/21 euro 10, info e prenotazioni biglietti officineguitti@gmail.com - 338 3727632

- il 29 gennaio al TaG, Teatro a Granarolo, via San Donato 209, alle ore 18. Biglietti su Vivaticket: euro 16,80 compresi diritti di prevendita