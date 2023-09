"Tech Jobs Fair": incontro tra imprese e professionisti del settore tecnologico

Tech Jobs Fair è un evento dedicato all’incontro tra imprese e professionisti del settore tecnologico e fa tappa a Bologna sabato 16 settembre 2023. Dalle 9.30 alle 18 l’Auditorium Enzo Biagi diventerà uno spazio in cui aziende, startup ed esperti di innovazione potranno dialogare con i talenti del tech e del digital. Saranno presenti 13 aziende del settore tech (Afea, Alten, DMBI Consultants, ION, Mediatica, Orienta Digital, Project Informatica, Randstad Technologies, Servizio Informatica, TAS, EY, Teoresi Group e Axians) alla ricerca di figure altamente specializzate da inserire nel proprio organico.

Tech Jobs Fair si rivolge a neodiplomati e neolaureati ma anche a chi ha già esperienza ma è alla ricerca di nuove collaborazioni.

La parola d’ordine è territorio: l’obiettivo dell'incontro è di creare opportunità nel luogo stesso in cui si tiene l’evento incrociando le esigenze delle imprese e quelle dei professionisti del settore tech. Non si tratta solo di uno scouting generico ma di un catalizzatore di opportunità che tiene conto delle specificità dei singoli territori. Tech Jobs Fair è anche una piattaforma per discutere dei temi legati all’innovazione: sono previsti speech, interviste e sessioni formative. Tra i temi affrontati, le sfide dell'Intelligenza Artificiale, le politiche di Diversity, Equity e Inclusione, il mercato dell'ICT in Italia e la cultura digitale nel nostro paese.

L'obiettivo di Tech Jobs Fair è far incontrare le aziende con i professionisti del settore (dagli sviluppatori, ai marketer, passando per gli informatici agli esperti di intelligenza artificiale e computer vision). L’occupazione nel settore tech si è molto sviluppata negli ultimi anni in Italia tanto che l’offerta fa fatica a tenere il passo della sempre maggiore domanda di personale specializzato da parte delle imprese. In Italia poi c’è anche un problema legato al genere: tante le opportunità ma ancora poche le candidate.

Quella di Bologna è l'11esima edizione di un evento itinerante: sono state coinvolta finora 87 aziende, con 2500 partecipanti complessivi, una media di 300 presenze a evento. L’edizione di Bologna di Tech Jobs Fair è realizzata con il patrocinio del C?omune di Bologna e con il supporto di Insieme per il Lavoro, con la collaborazione di Bianco Lavoro Euspert, con la partnership strategica di Aulab, Work Wide Women e Ecosistema Formazione Italia. Sono inoltre nostri partner le community locali Google Developers Group Bologna e Flutter Bologna.