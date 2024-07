É arrivato il momento di ripassare le canzoni e le coreografie dei classici che ti hanno tenuto compagnia per tutta l’adolescenza, perchè "Teenage Dream" arriva a Sequoie Music Park sabato 13 luglio. I Sonohra saranno gli ospiti di "Teenage Dream" per uno speciale momento nostalgico in cui ci faranno cantare fino a perdere la voce.