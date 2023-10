Temporale _ composizioni instantanee in dialogo tra danza e musica

TempORAle è un progetto artistico a cura di Ekodanza che abita il contesto suggestivo del Teatro del ‘700 Villa Mazzacorati, luogo storico e affascinante della città di Bologna.



La rassegna si articola in due serate di improvvisazione e composizione in tempo reale, dove si vedrà un susseguirsi di alcuni set intrecciati con le danzatrici della compagnia Ekodanza e gli ospiti: la performer Claudia Catarzi il 10 Ottobre e il performer Paolo Cingolani il 23 Novembre.



A dialogare con la danza, due pianisti d’eccezione e di fama internazionale: Alessandro Altarocca e Fabrizio Puglisi.

Osservare l’accadimento tra corpi e suoni, testimoniare la creazione all’istante dei performer, prendere parte ad un’opera d’arte temporanea ci pone in accoglienza nel mistero del presente; perché improvvisare è un atto generativo di narrazioni inaspettate e inaudite. È convivere con l’ignoto, con l’imprevedibile, con il senso mutevole della nostra identità e della sua trasformazione.



Il teatro di Villa Mazzacorati rappresenta un esempio di gioiello di un teatro privato in Villa settecentesca, il migliore in assoluto per l’acustica. Un teatro non di notevoli dimensioni ma completo di tutto. Proprio per questo motivo è consigliato l’acquisto dei biglietti per questi eventi unici con anticipo, mediante la biglietteria elettronica oooh.events.it , seguendo il link o il QRCODE.



Inoltre sarà possibile conoscere ancora meglio gli ospiti delle serate Catarzi e Cingolani in due masterclass organizzate la mattina successiva allo spettacolo: per la partecipazione a queste è necessario iscriversi attraverso l’indirizzo mail della compagnia.







