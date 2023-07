"Tenuta Bene 2023" le serate estive di luglio

Da 14 luglio al 2 agosto le serate estive della "Tenuta Bene" con vista San Luca.

Programma:

14/07 - P.L.A.Y OFF

Selezione musicale su vinile



15/07 - FULU MIZIKI

Collettivo artistico fondato nel 2016 a Kinshasa, Congo.

Autodefinitosi come collettivo eoc-friendly afrofuturista, si occupa di creare suoni ed immaginari derivanti da un utopico futuro in cui esseri umani e natura convivono armoniosamente. Le loro scenografie, costumi e strumenti musicali sono interamente costruiti con materiali di scarto trovati nelle periferie della capitale Conglese, trasformando così i materiali inquinanti in veicoli espressivi.



21/07 - GHETTO ZDAURE

Funk Carioca Queer



02/08 - FIERE

Piccolo mercatino di autoproduzioni