Teo Teocoli in "El piede de dios" (ingresso libero)

Teo Teocoli presenta "El piede de dios". All’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione del LabOratorio, curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, mercoledì 19 ottobre alle ore 20.30, per la rassegna Libri in scena, Teo Teocoli presenta il suo ultimo libro El piede de dios, scritto con Gabriella Mancini ed edito Solferino.

El piede de dios narra la vera storia di Brigitte Lampion, calciatore gentiluomo.

Se nasci a Talavera de la Reina, a sette anni sei alto un metro e settanta e le scarpe te le confeziona un maniscalco, avere come passione il calcio può sembrare una scelta infelice. Ma è la scelta di Brigitte Lampion, un gigante buono, generoso e un po’ rompiballe a causa dell’abitudine impopolare di intonare canzoni arabe della durata media di centosette minuti.

Dalla Spagna alla periferia di Parigi all’Italia, Lampion insegue il sogno di conquistare gli stadi del mondo indossando i colori di una squadra famosa. La sua avventura conosce alti e bassi fino ai quarant’anni quando il successo arriva grazie al suo celebre tiro rasoterra. Alla partita d’addio di anni Lampion ne ha settanta.

Un fenomeno in tutti i sensi, la cui storia Teo Teocoli ci racconta in una narrazione capace di stupire, di azione in azione, fino all’ultimo gol.

TEO TEOCOLI, comico, attore, imitatore, cantante, conduttore televisivo e cabarettista tra i piu? celebri d’Italia, e? milanista convinto, grande esperto del mondo del calcio. Con Gabriella Mancini ha pubblicato Che libidine, e? pieno! Il mio calcio rossonero (Rizzoli, 2003).

GABRIELLA MANCINI, giornalista della «Gazzetta dello Sport» e di «Vivimilano», si occupa di calcio, tv e spettacolo. E? stata autrice e conduttrice di programmi radiofonici e televisivi; con Teo Teocoli ha lavorato anche a Teo in tempo reale su Radio Monte Carlo e a GazzaTeo, talk show su «Gazzetta.it».

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con possibilità di prenotazione:

Mail oratoriosanfilipponeri@ mismaonda.eu, o WhatsApp 349 761 9232.