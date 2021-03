Domenica 7 marzo "Le terme nella giornata di un antico romano" alle ore 17:30 online. Il Museo Archeologico propone un incontro virtuale per il pubblico adulto a cura di Marinella Marchesi, archeologa del museo.La vita degli antichi Romani ruotava attorno ad alcuni punti fissi della giornata: uno di questi erano le terme.

La frequentazione degli impianti termali, i balnea, è affollata e costante in tutte le città dello statoromano almeno dal III secolo a.C. Qui si mescolano patrizi e plebei, ricchi e indigenti, cittadini e stranieri e a mollo nell'acqua le differenze sociali sembrano - ma è solo un'illusione - scomparire. Oltre che luogo di igiene e cura del corpo le terme sono un punto di incontro irrinunciabile per ogni buon romano che si rispetti. L'incontro si terrà tramite la piattaforma Google Meet. Prenotazione obbligatoria solo online (entro le ore 14 del venerdì precedente) a questo link. Per permettere uno svolgimento ottimale dell'incontro dopo le h 17.40 non saranno ammessi partecipanti.