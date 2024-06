"Terrazza Nouveau 2024"

Dopo il successo registrato lo scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 13.000 persone, riapre al pubblico anche nell'estate 2024 la Terrazza Nouveau by TicketSms, che in questa edizione si articola in tre rassegne – “Comunale music terrace”, “Live set” e “Lounge night” – che animeranno le serate di giovedì, venerdì e sabato dal 20 giugno al 27 luglio. La Terrazza e il Foyer Rossini del Teatro Comunale di Bologna saranno aperti al pubblico dalle 19:30 e sino a mezzanotte, con servizio food&beverage a cura di Heco, e i concerti inizieranno alle 21:00 circa. L'accesso – gratuito con prenotazione obbligatoria – è consentito da Piazza Verdi.

A cura della Fondazione lirico-sinfonica felsinea è la proposta artistica del giovedì sera, per la rassegna “Comunale music terrace”, che coinvolge direttamente i Professori d’Orchestra, gli Artisti del Coro e gli interpreti della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna. Si apre il 20 giugno con una serata dal titolo Canzoni classiche napoletane in abito da sera, che nasce dalla volontà di riscoprire il repertorio napoletano sviluppatosi tra la metà del XIX e i primi decenni del XX secolo, portato in auge da Roberto Murolo e Sergio Bruni e poi diffuso da grandi personalità della lirica come Giuseppe Di Stefano e Beniamino Gigli. Concepita generalmente per una voce chiara, questa musica tradizionale viene invece ripensata per il colore più profondo e morbido della voce di basso – in questo caso quella di Giuseppe Nicodemo – e quindi riarrangiata dal pianista Angelo Zarbo, che accompagnerà il cantante. Si proseguirà, poi, con altre cinque serate – il 27 giugno e il 4, 11, 18 e 26 luglio – che spazieranno dal Tango alle sonorità brasiliane, fino alle grandi pagine del repertorio operistico.

Sono invece curate da TicketSms le due rassegne “Live set” e “Lounge night”, che animeranno rispettivamente le serate di venerdì e sabato con musica live (cantautorato, pop d'autore e world music) e con la selezione musicale scelta da Dj della scena bolognese e non solo. Il 21 giugno il 45° Parallelo Acustic Duo, con la voce di Giada Oliva e la chitarra di Giuseppe Quaranta, sarà il primo ospite del "Live set" con il progetto Viaggi e intemperie, che esplora il tema del viaggio ricercandone l'essenza nei luoghi narrati ma anche nelle lingue e nei suoni caratteristici di quelle terre e paesi. Il duo Lapa Eil Kan (ovvero Giovanni La Pàrola e Francesca Di Giacomo), protagonista invece il 22 giugno per la "Lounge night", accosta immagini e musica muovendosi tra diversi generi musicali, dal jazz all’electro-dance, in una dialettica di house e funky e con l'incursione di colonne sonore e brani vintage.

Dopo la pausa agostana la Terrazza riaprirà a settembre; maggiori informazioni verranno comunicate successivamente.

Programma:

20 giugno ore 20.30: CANZONI CLASSICHE NAPOLETANE IN ABITO DA SERA

21 giugno ore 20.30: VIAGGI E INTEMPERIE - 45° PARALLELO ACUSTIC DUO

22 giugno ore 20.30: LAPA EIL KAN

27 giugno ore 20.30: LA VANGUARDIA DEL TANGO

28 giugno ore 20.30; WILLIAM MANERA & FRIENDS

29 giugno ore 20.30: TIZIO BONONCINI - TUTTO IL MONDO È UN PALCOSCENO

4 luglio ore 20.30: HIGHLIGHTS DAL MELODRAMMA