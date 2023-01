Ammirare Bologna dal terrazzo di Torre Prendiparte con Onorina Pirazzoli

Il personaggio della zdàura Onorina Pirazzoli ci fa scoprire una meraviglia nel cuore di Bologna, portandoci lungo un percorso dell'Associazione Vitruvio ricco di aneddoti e curiosità che termina in cima a una torre panoramica in pieno centro città: Torre Prendiparte (La Coronata). Proveremo un'emozione ineguagliabile a circa 60 metri di altezza sul terrazzo della Torre, mentre osserviamo il panorama offerto sui tetti di Bologna. Onorina ci mostrerà alcuni scorci del centro storico come mai li abbiamo visti. Sarà davvero emozionante poterci affacciare da questa prospettiva, dove ogni occhiata avrà qualcosa di magico: la Basilica di San Petronio, il cielo dietro le Torri...

Gallery