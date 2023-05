Terre d'orchestra: scuola e musica per crescere

Concerto delle orchestre dei bambini e delle bambine delle scuole primarie di Bologna e Rastignano.



Domenica 21 Maggio 2023 alle ore: 14:30 - 16:00 - 18:00 -19:30



Gli allievi della sede Ricordi Music School di Bologna e gli oltre 40 docenti che sono andati nelle scuole primarie e insieme ai bambini, come una grande squadra hanno realizzato questo progetto di musica, amicizia e inclusione.



E’ ormai dimostrato con certezza: una attività costante, suonando uno strumento qualsiasi per qualche anno consecutivamente, costruisce un patrimonio che resta tutta la vita con reazioni molto diverse da chi si è privato di questa opportunità: attitudine all’ascolto, propensione ai linguaggi evoluti e al bilinguismo, sovrapposizioni di capacità diverse, maggiore cura in tutte le attività, stimolazione di pensieri creativi e sociali, volontà e memoria, capacità di concentrazione.



Perchè non farlo in orchestra, con una vera squadra musicale?

E’ molto più divertente che suonare da soli con l’antiquato e a volte noioso metodo delle lezioni individuali che certo serviranno, ma quando la musica sarà diventata una scelta. Unisciti a noi! Ti aspettiamo



Ingresso gratuito



Gallery

Per info e prenotazioni: T. 051 0451151 - 393 8599315 - M. orchestra.bo@ricordimusicschool.com