Terremoto finale: il teatro solidale

"Terremoto Finale" ...solo 5 minuti... di Gabriele Morandi

In una sala di attesa di uno studio medico di un giorno qualunque.

I pazienti in attesa attendono impazienti di fare la loro visita ma per errore o per ritardo negli appuntamenti saranno costretti a conoscersi.

L’impazienza dell’attesa e dell’esito della visita crea diversi stati d’animo che vengono amplificati da una strana sensazione.

Quella stessa patologia che li accomuna li porterà ad avere una stessa diagnosi e soprattutto la stessa cura.

L’unica strada sicura è una riflessione sulla vita prima che accada un imprevisto.



Teatro Lambrakis

Piazza G. Lambrakis

40139 Bologna



Per info e prenotazioni:

www.daimo.org

daimocompagnia@gmail.com

tel. 3201580733



Il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile.



Interpreti e personaggi:

Matteo Accogli in Luca Misterio il pilota di formula 1

Valentina Marassi in Vanessa Vestri l’insegnante

Isabella Magarò in Vera Vita l’assistente

Samuele Montalbano in Raffaele Luce il minatore

Debora Fanti in Luisa Terra la giardiniera

Mirela Barbat in Serena Bella la parrucchiera

Letizia Tavolo in Marisa Sfera la musicista

Alessandro Morara in Fedele Vitto il rider

Veronica Schiaroli in Samantha Volo la hostess



Regia di Gabriele Morandi



Staff: Chiara Martuzzi, Francesco Rinaldi, Adriana Angelieri, Barbara Bertelli, Carla Tonelli, Davide Rossi, Francesca Aulitto, Giovanni Olivieri, Luigi Pastore, Riccardo Bortolotti, Simona Baldazzi, Stefania Scarale.