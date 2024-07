Terza edizione per la Fiera del Disco

Il 20 e 21 luglio al centro commerciale Vialarga la Fiera del Disco torna a Bologna per la sua terza edizione e spazia in tutti i generi della musica, grazie alla presenza di espositori provenienti da diverse regioni italiane.

Un’autentica antologia di storia della musica in cui tutti i generi sono rappresentati: il rock (con gli anni ’60, ’70 e ’80 grandi protagonisti), la musica italiana, il jazz ed il blues, la musica etnica, l’elettronica, il metal, il pop...



Una vera festa per i collezionisti, che potranno contare su rarità, prime edizioni, edizioni originali o limitate, picture disc, ma anche per i “normali” appassionati di musica.

Il vinile farà come sempre la parte del leone, ma ci sarà ampio spazio anche per i CD e in generale per tutto ciò che riguarda la musica.

L'appuntamento, organizzato da Kolosseo APS, è sabato 20 e domenica 21 luglio al centro commerciale Vialarga di Bologna, che si trasformerà per l'occasione in un grande expo per tutti gli appassionati e collezionisti di dischi.

Gli orari sono quelli del centro commerciale.



Per informazioni: 338 4157239 – marco@kolosseo.com