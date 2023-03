"Tesori nascosti. Alla scoperta dell'Erbario"

Ogni secondo e quarto fine settimana del mese, l'Erbario sarà accessibile con una visita guidata straordinaria.

Un’esclusiva opportunità per visitare l’Erbario dell’Università di Bologna, solitamente chiuso al pubblico, che custodisce collezioni uniche, dal grandissimo valore storico e scientifico.

Tra le raccolte cinquecentesche spicca il maestoso erbario di Ulisse Aldrovandi, importante naturalista bolognese e fondatore del primo Orto Botanico di Bologna (1568). La visita prosegue alla scoperta degli erbari seicenteschi e settecenteschi fino ad arrivare alla imponente collezione ottocentesca di Antonio Bertoloni, il più influente botanico italiano del suo tempo.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 10

NOTE: L’Erbario si trova al secondo piano di un edificio rinascimentale sprovvisto di ascensore: per motivi di sicurezza, l’accesso non è consentito alle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

*Per ulteriori informazioni chiamare lo 051 2099602 nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, venerdì, ore 10:30 - 12:30, giovedì, ore 13:30 - 15:30

Date:

25 marzo 2023, 10.30

26 marzo 2023, 10.30

15 aprile 2023, 10.30

16 aprile 2023, 10.30

22 aprile 2023, 10.30

23 aprile 2023, 10.30

13 maggio 2023, 10.30

14 maggio 2023, 10.30

20 maggio 2023, 10.30

21 maggio 2023, 10.30