"The Forgotten Front": il film sulla Resistenza a Bologna su Rai 2

Il film The Forgotten Front di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani sarà programmato venerdì 6 novembresu Rai Due in seconda serata, ore 22,55.

Un film con preziosissimi materiali d’archivio inediti per celebrare il 75° anniversario della Liberazione. The Forgotten Front è un documentario sulla Resistenza a Bologna che racconta la guerra degli alleati dal 1943 al 1945 sulla linea Gotica, l’occupazione tedesca della città durante la Repubblica di Salò e naturalmente la lotta di Liberazione condotta dai partigiani e dalla popolazione che li sosteneva.

The Forgotten Front, il fronte dimenticato, rievoca l’espressione che usò il “New York Times” l’11 dicembre 1944, quando l’avanzata alleata in Italia si fermò per molti mesi lasciando alla Resistenza l’onere di combattere i nazifascisti sul terreno mentre angloamericani e sovietici procedevano velocemente verso Berlino dalla Francia e dall’Europa orientale.

Realizzato con filmati d’epoca, è frutto di una laboriosa ricerca che ha permesso di recuperare materiali cinematografici e fotografici inediti.