"The Ameriguns": il possesso di armi nelle famiglie statunitensi

Il Terra di Tutti Film Festival 2021 incontra Cortona On The Move, festival internazionale di visual narrative, con una programmazione incentrata sulla fotografia e le sfide sociali del nostro tempo nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 in collaborazione con la ong WeWorld, organizzatrice del Festival.

Al DAS l'8 ottobre dalle 15 si susseguono cinque talk che uniscono fotografia e impegno sociale, moderati da Veronica Nicolardi, direttrice di Cortona On The Move: Raccogliere scintille. Il lavoro dei fotografi Luciano Nadalini e Michele Lapini a confronto, gli autori saranno sul palco insieme alla photoeditor Giulia Ticozzi; Nowhere Near, sguardo e percezione, Alisa Martynova racconta il suo progetto insieme alla giornalista Eleonora Camilli; Forgotten Guerrero: dietro le quinte del reportage sul narcotraffico messicano, Alfredo Bosco intervistato da Alessio Jacona; Gli alberi della salvezza: storie di resilienza umana contro il climate change, la fotografa Camilla Miliani e la photoeditor Manila Camarini dialogano sul climate change e i suoi effetti sulle persone insieme alla giornalista Cristina Nadotti; The Warmth - Una nuova narrazione visuale per raccontare il dramma della tratta di esseri umani, Roselena Ramistella racconta il suo progetto insieme a Veronica Nicolardi.

L'8 ottobre alle 21:00 al Cinema Lumiére di Bologna, il fotografo Marco Garofalo presenterà lo screening off del suo "Energy Portraits", un progetto che racconta la difficoltà di accesso all'energia nei Paesi del Terzo Mondo;

Il 9 ottobre alle 18:30 sempre al Lumiére sarà Gabriele Galimberti a raccontare The Ameriguns, lavoro premiato con il World Press Photo che testimonia il diffuso possesso di armi nelle famiglie statunitensi.

Terra di Tutti Film Festival è la rassegna di cinema sociale che nasce a Bologna nel 2007 da COSPE, associazione nata a Firenze nel 1983 e che oggi lavora in 25 Paesi del mondo con circa 100 progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 27 Paesi inclusa l’Italia.

Dal 2007 il Terra di Tutti Film Festival porta a Bologna documentari e cinema sociale dal sud del mondo, con l'obiettivo di dare visibilità alla realtà di quei Paesi, popoli e lotte sociali che sono "invisibili" nei mezzi di comunicazione di massa. Partecipano al festival le opere audiovisive di medio e cortometraggio il cui taglio narrativo è incentrato sulla lotta per l'uguaglianza dei diritti, il genere, la difesa della libertà, la cittadinanza attiva, la coscienza ambientale ed ecologica. Il Terra di Tutti Film Festival vuole offrire visioni del sud senza retoriche, censure o pietismi, ma con l’idea che solo uno sguardo lucido, reattivo e mai rassegnato delle realtà che ci circondano possa portare a cambiare il presente ed inventare futuri. Anche attraverso il cinema.

Il Festival è organizzato da WeWorld e COSPE nell’ambito di Bologna Estate e del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission e dei progetti finanziati dall’Unione Europea. Dal 2021 è membro di AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema).