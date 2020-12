Francesco Tesei in "The Box": un’esperienza interattiva online

Un’esperienza interattiva online il 26 dicembre alle ore 18.00: è "The Box" di Francesco Tesei.

In attesa di rivederlo dal vivo al Teatro Celebrazioni con il suo spettacolo Human, Francesco Tesei il 26 dicembre, alle ore 18.00, raggiungerà gli spettatori nelle loro case, attraverso la piattaforma Zoom, con The Box, una live streaming performance riservata a 48 accessi, un modo per restare vicini e vivere le emozioni dello spettacolo anche se in una maniera diversa da quella a cui tutti eravamo abituati.