A taste & flavour Pink Floyd Tribute

Sabato 23 aprile tornano sul palco del Duse i The Dark Machine, tributo bolognese ai Pink Floyd. Il repertorio proposto si sofferma sugli anni 1975 – 1977, periodo in cui nacquero le due opere “Wish You Were Here” e “Animals”.

L’intento è di restituire al pubblico quelle stesse atmosfere quadrifoniche, intrise al contempo di sperimentalismo e gusto per la classicità, morbide e decise, tipiche dei Pink Floyd, con libertà interpretativa e fedeltà nelle intenzioni creative.