“The dark sight of photography”: mostra fotografica a Palazzo d’Accursio

“The dark sight of photography”, la mostra fotografica a Palazzo d’Accursio è visitabile fino al 9 maggio nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 18,30 e il venerdì dalle 15 alle 18,30. “The dark sight of photography” è un invito a immergersi in un breve viaggio sensoriale, nelle vite e nella condizione di isolamento spesso vissuta dalle persone non vedenti e dalle persone albine ipovedenti. La mostra, nella sua forma multimediale, risulta completamente inclusiva e interamente accessibile, in grado di rendere visibile anche al tatto e all’udito, tramite l’utilizzo di strumenti interattivi, il lavoro e le emozioni ricevute dagli autori.

ingresso gratuito