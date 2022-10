"The Dream Syndicate" in concerto al Locomotiv

Sabato 15 ottobre i "The Dream Syndicate" live sul palco del Locomotiv Club.

Il leggendario gruppo rock californiano, arrivano in Italia con il nuovo “Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions”, in uscita il 10 giugno 2022. Il nuovo album, il primo in uscita via Fire Records, arriva a due anni di distanza da “The Universe Inside”, pubblicato ad aprile 2020 via ANTI-Records e contenente il singolo “The Regulator”.

apertura porte ore 20.30

inizio concerto ore 21.30

biglietto €25 | riservato ai soci del circolo con tessera aics