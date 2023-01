"The Fireplaces" al DiMondi Winter

Domenica 22 gennaio i "The Fireplaces" live in Piazza Lucio Dalla.

I Fireplaces sono un gruppo musicale italiano ma con un conclamato e dichiarato amore per la musica d'oltreoceano. Si formano nel marzo 2009 grazie all'incontro tra Andrea Scarso (alias Caterino Washboard) e di Carlo Marchiori. I loro riferimenti musicali erano simili e allo stesso tempo complementari come complementari erano e sono i loro caratteri: Neil Young, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles, The Band, Bruce Springsteen, Grateful Dead, CCR, Elvis Presley, Tom Petty; ma anche pilastri della roots music americana come Mississippi Fred McDowel, Mississippi John Hurt, Sister Roseta Tharpe.

Nei Fireplaces tutti cantano: nonostante la loro pelle bianca, la lezione del gospel è chiaramente impressa nel loro cuore. Il loro show è energico e dinamico: i Fireplaces infatti non si limitano a fare "il compitino" ma, definendosi "JOY PROVIDERS", sudano, cantano, suonano e ballano finché non sono certi che il pubblico sia pronto per tornare a casa col sorriso.