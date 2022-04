The Jackson Pollock live a Bologna

Domenica 17 aprile "The Jackson Pollock" in concero al Covo Club.

Emily (drums’n’vocals) e Reginald (electrical junk with strings) sono un duo garage punk dal sound esplosivo che suona come se fossero in sei: qualcuno difficilmente riuscirebbe a credere che una ragazzina così piccola, così dolce può pestare come un cannone e sfasciare un ride da 22” con tale forza mentre ti maledice la mente con melodie da sirena dietro un muro di suoni assemblati da fuzz autocostruiti e tecnologie da un passato remoto.

Non state a farvi menate su dettagli su come si sono conosciuti, cosa mangiano per colazione, qual è il loro colore preferito o che succede se butti una mentos in una tanica di benzina: sono solo due persone che suonano a mente libera, RAW’n’LOUD, perché altro modo non ce n’è!