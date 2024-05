The music of travel: il compositore e pianista Charles Goodger presenta dal vivo il suo nuovo album

Il compositore e pianista Charles Goodger presenterà dal vivo il suo nuovo album “The Music of Travel” in un evento esclusivo. Questo album è una raccolta di composizioni inedite, ognuna dedicata a una località significativa nella vita del musicista. Tra i brani dell’album, troviamo “The Steps of Caltagirone”, “Some time in Verona”, “Eaton Reverie”, “Clifftop Ramble” e “Cinque Terre”, ognuno dei quali rappresenta luoghi, emozioni e persone incontrate lungo il cammino.

Lo stile melodico inconfondibile di Goodger cattura l’atmosfera e lo spirito del tempo di ogni luogo in musica. L’evento è sponsorizzato dalla casa discografica statunitense Prima Classic.





Si prega di prenotare cultura@istitutodiculturagermanica.com o 051 7459292