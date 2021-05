The Niro in concerto a Bologna

Giovedì 3 giugno il cantautore romano THE NIRO presenta il suo nuovo spettacolo in Montagnola (Frida nel Parco) a Bologna.



Inizio live ore 20



ingresso gratuito



Un nuovo viaggio musicale partendo da brani storici come “Liar”, attraversando il “1969”, ricordando Jeff Buckley fino ad arrivare al nuovo album.

Cantautore, polistrumentista romano.

Acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale per il carattere unico e innovativo dei suoi album, The Niro è altresì apprezzato da “colleghi” illustri che lo hanno chiamato ad aprire i loro concerti. Tra i tanti: Deep Purple; Amy Winehouse; Sondre Lerche; Carmen Consoli, Okkervill River, Caparezza, Malika Ayane(per la quale attualmente è anche autore).

Nel 2008 partecipa al Concerto del Primo Maggio a Roma e il MEI lo insignisce del Premio Rivelazione. Nel 2009 partecipa all’Italia Wave dove si esibisce cantando ‘Summertime’ di Janis Joplin, brano che sarà incluso nella compilation di XL. ‘Liar’ compare nel primo CD di Virgin Radio assieme a una serie di brani dei Radiohead e degli Editors; mentre ‘So Different’ è incluso nella compilation di Mtv “Brand New” a fianco, ancora una volta, di nomi illustri (Iggy Pop, per citarne uno). Ha partecipato al Festival di Sanremo 2014 nella sezione "Nuove Proposte" con il brano 1969.

Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ha collaborato con il manager dei Radiohead Chris Hufford al progetto Anti Atlas. The Niro compone anche per il Cinema.

A settembre 2019 è uscito 'The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook' album, annunciato a Parigi, di The Niro featuring Gary Lucas che raccoglie per la prima volta tutte le canzoni scritte da Jeff Buckley con lo stesso Gary Lucas, inclusi cinque titoli finora non presenti in nessun album.

L’album ha raggiunto il secondo posto nel premio Targa Tenco 2020.

In questi mesi THE NIRO sta completando il suo nuovo album che presenterà in anteprima nei concerti estivi.

Gallery



