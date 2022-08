The Rolling Stones Night a Cà de Mandorli (free entry!)

Un buon modo per dare il benvenuto a Settembre: il Sabato nel parco di Cà de mandorli (San Lazzaro di Savena) in compagnia di un live speciale: The Stones (The Rolling Stones Tribute Band) e a seguire djset su due piste!



Sabato 3 Settembre

The Stones "The Rolling Stones Tribute Band" live dalle 22

Djset by Ivan Lacroce & Per Colpa Degli Anni ’90



Ristorante – 3714755677