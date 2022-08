The Skatalites in concerto a Bologna

Sabato 6 agosto i "The Skataliters" live sul palco del DiMondi Festival.

"The Skatalites" sono una band leggendaria, attiva da quasi 60 anni, che non ha bisogno di presentazioni. La formazione di questo tour vede, tra gli altri, dei pionieri del reggae come il trombonista Vin Gordon che insieme ai compianti Don Drummond e Rico Rodriguez è sicuramente il maggior esponente vivente della lunga tradizione di musicisti diplomati alla famosa Alpha Boys School.

Val Douglas bassista che ha attraversato le varie evoluzioni del genere suonando con artisti come Peter Tosh, Bob Andy,The Congos per nominarne qualcuno e il percussionista Larry McDonald. Larry, che a giugno compie 85 anni, è stato percussionista con Toots and the Maytals, Gil Scott Heron, Lee Scratch Perry. Questi incredibili musicisti, insieme ai membri fissi degli Skatalites porteranno la loro storia e il talento unito all'amore per la musica e all'onore di rappresentare i creatori dello Ska mantenendo viva la tradizione e omaggiando chi c’è stato prima di loro.

Inizio concerto ore 21.00

Ingresso gratuito