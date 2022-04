"The Sound of Imola": 11 eventi fra sport e musica. Vasco, Cremonini e Pearl Jam dal vivo

Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Pearl Jam: e non è è tutto qui. Il calendario di “The Sound of Imola” è una ripartenza eccezionale perchè porterà all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari musica e sport ad altissimi livelli. Il Comune di Imola, in collaborazione con il brand Terre&Motori ha avviato infatti un importante progetto di promozione e comunicazione dei grandi eventi nazionali e internazionali: “The Sound of Imola”.

La manifestazione vuole rappresentare le due anime che costituiscono il cuore pulsante della città: la musica e i motori. Il rombo di un motore da Formula 1, il suono silenzioso e armonico di un’auto elettrica, l’assolo di una chitarra sul palco, l’applauso scrosciante del pubblico: sono tutti suoni che richiamano immediatamente un’emozione, una passione, un’esperienza unica. Il suono indimenticabile di un evento a Imola. Cuore della ripartenza sarà l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, che ospiterà 11 grandi eventi imperdibili, tra corse e concerti. Ma tutta la città sarà coinvolta nel progetto e si vestirà del suono caratteristico imolese.

Il calendario eventi:

1-3 aprile: FANATEC GT WORLD CHALLENGE EUROPE

22-24 aprile: FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO MADE IN ITALY E DELL’EMILIAROMAGNA

6-8 maggio ACI RACING WEEKEND

13-15 maggio: EUROPEAN LE MANS SERIES

28 maggio: VASCO ROSSI

17-19 giugno: DTM

25 giugno: PEARL JAM

2 luglio: CESARE CREMONINI

27-28 agosto HISTORIC MINARDI DAY

1-4 settembre IMOLA IN MUSICA

25-31 ottobre: FINALI MONDIALI FERRARI