"The space violin. Visual concert": Andrea Casta

Martedì 26 dicembre Andrea Costa in "The space violin. visual concert".

Per la prima volta a Bologna, il violinista Jedi Andrea Casta offrirà al pubblico un’esperienza che andrà oltre la musica: un viaggio tra immagini, effetti speciali e un mix esplosivo di pop, rock ed elettronica dance. Andrea Casta, conosciuto come “violinista Jedi” per l’archetto luminoso che evoca la saga di “Star Wars”, metterà al centro del concerto il racconto visivo e farà viaggiare gli spettatori tra natura e futuro, tra effetti speciali e un percorso musicale crossover che spazia dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti, fino ad arrivare alle sue produzioni originali. Sul palco con Casta, Ivanix, dj e sound designer internazionale, e Paolo Zanetti, affermato chitarrista del panorama pop italiano